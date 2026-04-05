पति के साथ रहकर खुश नहीं थी पत्नी, ग्वालियर कोर्ट ने विवाहित महिला को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रहने की दी मंजूरी; कहा- जाओ जी लो अपनी जिंदगी!

Gwalior news: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने हेबियस कॉर्पस के मामले में सुनवाई करते हुए एक शादीशुदा महिला को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने महिला की मांग पर महमति जताते हुए ये आदेश जारी किया है जहां महिला अब अपने पति नहीं बल्कि अपने प्रेमी के साथ जिंदगी के यादगार पल बिताएगी. महिला ने कोर्ट में कहा था कि वो अपने पति के साथ खुश नहीं है और उसकी जिंदगी बेरंग हो गई है और अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुशी-खुशी रहना चाहती है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, महिला की उम्र 19 वर्ष है जिसकी शादी करीब एक साल पहले 40 साल के आदमी से हुई थी. महिला का अब कहना है कि उम्र में फासलों की वजह से उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी में परेशानी हो रही है और उसे प्रताड़ित भी किया जा रहा है. इसलिए वो अपने प्रेमी अनुज के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है. बता दें कि युवती के पति अवधेश की ओर से भी याचिका दायर की गई थी जिसमें उसने आरोप लगाया कि अनुज ने उसकी पत्नी को अवैध रूप से रखा हुआ है.

माता पिता, पति और प्रेमी के बीच फैसला

पति के आरोप के बाद महिला को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था. कोर्ट में सुनाई के दौरान महिला को पेश किया गया इस दौरान वहां महिला के माता पिता, पति और प्रेमी तीनों मौजूद थे. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने युवती से उसकी इच्छा पूछी. महिला ने कहा कि, वो बालिग है और किसा अवैध संबंध में नहीं है. उसे अपने माता पिता और पति के साथ नहीं रहना है. उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है. उसकी शादी में एज गैप को लेकर बहुत दिक्कतें आ रहीं है इसलिए वो अब प्रेमी के साथ रहना चाहेगी.

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कोर्ट ने सुनाया फैसला

कोर्ट ने भी युवती की इच्छा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला सुनाया कि वो अनुज कुमार के साथ रह सकती है. क्योंकि महिला ने काउंसलिंग के दौरान भी अपनी यही इच्छा दौहराई थी. महिला की 6 महीने के लिए शौर्या दीदी के रूप में निगरानी व्यवस्था भी तय की गई है जिसमें अधिक्ता और लेडी कांस्टेबल महिला के संपर्क में रहकर उसकी सुरक्षा, भलाई और मार्गदर्शन देने का काम करेंगी.

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