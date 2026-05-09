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ड्यूटी से गायब रहने पर सीधे नहीं छीन सकते नौकरी, MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा-पहले विभागीय जांच जरूरी

Gwalior News-हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है. एक फैसले में कोर्ट ने कहा कि किसी भी शासकीय कर्मचारी को केवल अनुपस्थित रहन के आधार पर बिना नियमित विभागीय जांच के सेवा से नहीं हटाया जा सकता है. कोर्ट ने विभाग द्वारा जारी सेवा समाप्ति आदेश को निरस्त कर दिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 09, 2026, 08:43 PM IST
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ड्यूटी से गायब रहने पर सीधे नहीं छीन सकते नौकरी, MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा-पहले विभागीय जांच जरूरी

MP Highcourt Decision-हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सरकारी कर्मचारी से निलंबन से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी से बिना बताए गायब रहता है या काम पर नहीं आता है, तो विभाग उसे केवल इसी आधार पर सीधे नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकता. न्यायमूर्ति अमित सेठ ने इस संबंध में विनोद राव शिर्के द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए विभाग के उन तमाम पुराने आदेशों को पूरी तरह रद्द कर दिया है जिनके जरिए कर्मचारी को बर्खास्त किया गया था. कोर्ट ने माना कि किसी भी व्यक्ति की नौकरी छीनने से पहले कानून द्वारा तय की गई उचित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है. 

जानिए क्या है मामला?
दरअसल, यह पूरा मामला विदिशा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जुड़ा हुआ है, जहां विनोद राव शिर्के कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात थे. विभाग का कहना था कि वह साल 2015 से बिना किसी सूचना के अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे थे. इस गैर-हाजिरी को अनुशासनहीनता और आदेशों की अवहेलना मानते हुए विभाग ने पहले उन्हें निलंबित किया और बाद में उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया. आखिर में विभाग ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए उन्हें नौकरी से निकाल दिया था. इस मामले को कर्मचारी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी. 

कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी
कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता से सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी शासकीय कर्मचारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने से पहले एक नियमित विभागीय जांच का होना बहुत जरूरी है. कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि विभाग ने बिना किसी ठोस जांच के सीधे सेवा समाप्ति का आदेश जारी करके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और तय कानूनी नियमों का उल्लंघन किया है. जज ने स्पष्ट किया कि जांच अधिकारी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह गवाहों के बयान दर्ज करे और साक्ष्यों के आधार पर ही आरोपों को सही साबित करे, जो इस मामले में नहीं किया गया था. 

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दोबारा शुरू होगी जांच
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद विभाग को इस पूरे मामले की जांच उस स्थिति से दोबारा शुरू करनी होगी जहां से आरोप पत्र जारी किया गया था. कोर्ट ने कर्मचारी को भी निर्देश दिए हैं कि वह अगले 45 दिनों के अंदर संबंधित अधिकारी के सामने उपस्थित होकर अपना जवाब पेश करे. साथ ही यह भी कहा है कि यदि कर्मचारी इस कानूनी प्रक्रिया के दौरान अपनी सेवानिवृत्ति की आयु पूरी कर चुका है, तो उसे नियमों के अनुसार अस्थायी पेंशन का लाभ दिया जाए.

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