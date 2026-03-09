एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कांग्रेस विधायक का चुनाव निरस्त, रामनिवास रावत MLA घोषित

Vijaypur Election Result Cancelled: मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से जुड़ा मामला सामने आया है. जहां एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए, कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया है. वहीं बीजेपी विधायक रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया गया है. यह फैसला पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता रामनिवास रावत की ओर से दायर याचिका पर आया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे मुकेश मल्होत्रा पर नामांकन के दौरान अपने आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने का आरोप लगा था. इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. आज इस मामले में सुनवाई करते हुए एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए. विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा की सदस्यता रद्द कर दी है. वहीं बीजेपी के रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया है.

15 दिन की दी मोहलत

बता दें कि इस पूरे मामले में कोर्ट ने विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को 15 दिन के भीतर अपील करने का मौका दिया है. वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद इसे बीजेपी के लिए बड़ी कानूनी जीत के रूप में देखा जा रहा है. वहीं आने वाले दिनों में इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों निरस्त किया चुनाव?

बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत के वकील एम. पी. एस. रघुवंशी का कहना है कि न्यायालय बार-बार कर रहा है कि जन प्रतिनिधियों को एक एफिडेविट चुनाव लड़ने के पहले नामांकन पत्र के साथ देना चाहिए. ताकि उसमें अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को बताएगा. उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में जो भी संबंधित उम्मीदवार है, उसको यह बताना पड़ेगा कि हमारे ऊपर कितने क्रिमनल केस हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा द्वारा जो चार क्रिमिनल केस थे, उनकी अधूरी जानकारी दी गई. इसके अलावा, कुछ जानकारियां नहीं दी गई. जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने गलत प्रैक्टिस मानते हुए कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त कर दिया है. जो दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी राम निवास रावत, तो उनको विजय घोषित किया गया है. वहां से विधायक घोषित कर दिया है.

रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!