Gwalior High Court Decision: मौत के बाद भी नहीं खत्म होते अधिकार, ग्वालियर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए पूरा मामला

Gwalior High Court News: ग्वालियर हाई कोर्ट ने पदोन्नति से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. वहीं हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अधिकार समाप्त नहीं होते. इसी आधार पर हाई कोर्ट ने मृतक रिटायर्ड अधिकारी के पदोन्नति से जुड़े आर्थिक लाभ उनके परिजनों को देने का आदेश दिया है.

दरअसल, यह मामला साल 2002 का है, जो कृषि विभाग के तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी डॉ. राधाकृष्ण शर्मा से जुड़ा है. उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित होने के कारण विभाग ने उनकी गोपनीय रिपोर्ट (ACR) के आधार पर उन्हें पदोन्नति नहीं दी, जबकि उनके जूनियर को पदोन्नत कर दिया गया.

हाईकोर्ट में दायर की याचिका

कुछ समय बाद डॉ. राधाकृष्ण शर्मा उस आपराधिक मामले में बरी हो गए. इसके बाद उन्होंने निर्धारित तिथि से पदोन्नति का दावा कृषि विभाग में प्रस्तुत किया, लेकिन विभाग ने इसे स्वीकार नहीं किया. इसके चलते उन्होंने वर्ष 2008 में ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की. इसी बीच, जनवरी 2026 में डॉ. राधाकृष्ण शर्मा का निधन हो गया. इसके बावजूद उनके बेटे ने हाई कोर्ट में पैरवी जारी रखी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के अधिकार उसकी मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होते.

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क्यों रोकी गई थी पदोन्नति ?

कोर्ट ने पाया कि कृषि विभाग ने मनमाने तरीके से ACR को आधार बनाकर पदोन्नति रोकी, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन है. इसी आधार पर हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2002 से पदोन्नति मानते हुए सेवा अवधि तक के सभी एरियर, वेतन, वरिष्ठता और अन्य लाभ उनके आश्रितों को देने के निर्देश दिए हैं. गौरतलब है कि डॉ. राधाकृष्ण शर्मा वर्ष 2009 में सेवानिवृत्त हो गए थे.

पदोन्नति मानने के निर्देश दिए

वहीं वकील धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि डॉ. राधाकृष्ण शर्मा, जो कृषि विभाग में पदस्थ थे, उनकी वर्ष 2002 में पदोन्नति नहीं हो पाई थी. उनकी ACR लंबित थी, जबकि उनके अधीनस्थों को पदोन्नति दे दी गई थी. इसके खिलाफ उन्होंने वर्ष 2008 में माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक यह याचिका लंबित रही और इसी दौरान उनका निधन हो गया. आज मामले की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होते. इसी आधार पर न्यायालय ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए वर्ष 2002 से उनकी पदोन्नति मानने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, उनके समस्त एरियर और अन्य देय भुगतान उनके परिवार को प्रदान किए जाने के आदेश दिए हैं, ताकि एक सकारात्मक संदेश समाज तक पहुंच सके.

रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर

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