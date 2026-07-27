/कार्तिक आर्यन से भी आगे निकले ग्वालियर के सुमित गुप्ता, 31 करोड़ का भरा एडवांस टैक्स, MP में 9.26% बढ़े ITR भरने वाले कारोबारियों

मध्य प्रदेश में साल 2025-26 में इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने वाले कारोबारियों की संख्या में 9.26% का इजाफा हुआ है. इस साल 77 हजार से अधिक नए कारोबारियों ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा किया है. वर्ष 2024-25 में 17,57,839 कारोबारियों ने आयकर रिटर्न जमा किया था, वहीं 2025-26 में 18,35,512 ने रिटर्न भरा है. लेकिन इस पूरे टैक्स जमा करने के मामले में ग्वालियर के कारोबारी सुमित गुप्ता का नाम जोर जोर से उछला है. उन्होंने इस बार 31 करोड़ से अधिक एडवांस टैक्स के रूप में इनकम टैक्स जमा किया है और इस इस क्षेत्र में 21 करोड़ रुपए की राशि टैक्स के रूप में जमा करने वाले फिल्म अभिनेता कार्तिक आर्यन को भी पीछे कर दिया है.