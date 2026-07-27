/कार्तिक आर्यन से भी आगे निकले ग्वालियर के सुमित गुप्ता, 31 करोड़ का भरा एडवांस टैक्स, MP में 9.26% बढ़े ITR भरने वाले कारोबारियों

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मध्य प्रदेश में साल 2025-26 में इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने वाले कारोबारियों की संख्या में 9.26% का इजाफा हुआ है. इस साल 77 हजार से अधिक नए कारोबारियों ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा किया है. वर्ष 2024-25 में 17,57,839 कारोबारियों ने आयकर रिटर्न जमा किया था, वहीं 2025-26 में 18,35,512 ने रिटर्न भरा है. लेकिन इस पूरे टैक्स जमा करने के मामले में ग्वालियर के कारोबारी सुमित गुप्ता का नाम जोर जोर से उछला है. उन्होंने इस बार 31 करोड़ से अधिक एडवांस टैक्स के रूप में इनकम टैक्स जमा किया है और इस इस क्षेत्र में 21 करोड़ रुपए की राशि टैक्स के रूप में जमा करने वाले फिल्म अभिनेता कार्तिक आर्यन को भी पीछे कर दिया है.
सर्वाधिक इनकम टैक्स जमा करने वालों की संख्या के बारे में विभाग के सूत्रों का कहना है कि हालांकि टैक्स फ्री आय की सीमा बढ़ाकर 12.75 लाख रुपए वार्षिक किए जाने के बाद सेलरीड टैक्स पेयर की संख्या में 12 हजार से अधिक की कमी आई है. 2025-26 में मध्यप्रदेश से इनकम टैक्स का कलेक्शन 32,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा. ये तय लक्ष्य का लगभग 97.05 प्रतिशत था. वर्ष 2024-25 में कुल टैक्स कलेक्शन 32,300 करोड़ रुपए था.
इनकम टैक्स विभाग की ग्रेडिंग के अनुसार
टॉप-5 एडवांस टैक्स पेयर (कॉरपोरेट) की श्रेणी के कंपनी
नॉन कॉरपोरेट श्रेणी
कार्तिक आर्यन ने भरा 21 करोड़ टैक्स
नॉन कॉरपोरेट श्रेणी में फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन ने वर्ष 2025-26 में बतौर एडवांस इनकम टैक्स 21 करोड़ रुपए की राशि जमा की है. वर्ष 2024-25 में उन्होंने 11 करोड़ रुपए जमा किए थे, जबकि ग्वालियर के कारोबारी सुमित गुप्ता ने 31.67 करोड़ रुपए जमा किए हैं.
टैक्स एक्सपर्ट ने दी जानकारी
चार्टर्ड अकाउंटेंट अशीष पारीख इनकम टैक्स एक्सपर्ट ने बताया कि इनकम टैक्स की भारी भरकम राशि जमा करने वाले लोगों के सामने आने वाले लोगों की वजह विभाग टैक्स अदायगी को और सरल बनाने के लिए किए गए प्रयासों का ही परिणाम बता रहा है. जिसके तहत रिफंड आसान हुआ है. जागरूकता के लिए लगातार किए जा रहे प्रयास भी एक खास वजह है. जिसके कारण ग्वालियर को सुर्खियां मिली है.
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