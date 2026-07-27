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कार्तिक आर्यन से भी आगे निकले ग्वालियर के सुमित गुप्ता, 31 करोड़ का भरा एडवांस टैक्स, MP में 9.26% बढ़े ITR भरने वाले कारोबारियों

मध्य प्रदेश में 2025-26 के दौरान आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले कारोबारियों की संख्या 9.26% इजाफा हुआ है. ग्वालियर के कारोबारी सुमित गुप्ता ने 31 करोड़ रुपए से अधिक एडवांस टैक्स जमा कर इस मामले में अभिनेता कार्तिक आर्यन को पीछे छोड़ दिया.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByPooja
Published: Jul 27, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:55 PM IST
कार्तिक आर्यन से भी आगे निकले ग्वालियर के सुमित गुप्ता, 31 करोड़ का भरा एडवांस टैक्स, MP में 9.26% बढ़े ITR भरने वाले कारोबारियों

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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