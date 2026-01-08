Advertisement
MP के 6 शहरों को 2030 तक रेबीज मुक्त बनाने की तैयारी, केंद्र सरकार ने मांगा प्लान

Gwalior Dog Bite Cases: एमपी के डॉग बाइट्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के 6 शहरों को आने वाले कुछ सालों में रेबीज फ्री बनाने की दिशा में काम शुरू किया जाएगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 08, 2026, 07:11 AM IST
MP के 6 शहरों को रेबीज मुक्त बनाने की तैयारी
Gwalior News: आवारा कुत्तों और डॉग बाइट्स के लगातार बढ़ते मामलों के बाद अब केंद्र सरकार इस मामले में सख्त दिख रही है. केंद्र सरकार ने देश के 100 शहरों को 2030 तक रेबीज मुक्त बनाने का लक्ष्य बनाया है, जिसमें मध्य प्रदेश के भी 6 शहर शामिल हैं. केंद्र सरकार ने इसके लिए सभी नगर निगमों से प्रपोजल मांगा है, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और रतलाम शहर शामिल हैं. इन सभी शहरों में डॉग बाइट्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इन शहरों को रेबीज मुक्त बनाने में आगे रखा गया है. 

एमपी में बढ़ रहे मामले 

मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में डॉग बाइट्स के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसमें कई लोगों की तो रेबीज की वजह से जान तक गई है. रेबीज की बढ़ती संख्या की सबसे बड़ी वजह आवारा कुत्ते हैं, क्योंकि आवारा कुत्तों की आबादी पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी है, जहां बच्चे और बुजुर्ग आवारा कुत्तों का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं. ऐसे में केंद्र सरकार अब इस दिशा में काम कर रही है और रेबीज मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए गए हैं. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम और जबलपुर शहर के नगर निगमों से रेबीज मुक्त बनाने की योजना तैयार करने के लिए कहा गया है. 

नगर निगमों से मांगा प्लान

अगर बात ग्वालियर की कर ली जाए तो यहां हर दिन 150 लोग कुत्ते के काटने की शिकायत लेकर अस्पताल आते हैं. ऐसे में ग्वालियर नगर निगम की तरफ से 7 करोड़ रुपए का प्रपोजल भेज दिया गया है, क्योंकि 18 लाख की आबादी वाले ग्वालियर शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी से लोग परेशान है, यहां नगर निगम की तरफ से अभी तक कुत्तों की आधिकाधिक गणना भी नहीं हुई है, लेकिन माना जाता है कि अकेले ग्वालियर शहर में ही आवारा कुत्तों की संख्या 50 हजार से ज्यादा है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर में आवारा कुत्ते एक बड़ी परेशानी हैं. 

मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों और रेबीज को लेकर लोगों को सर्तक किया जा रहा है. इसके अलावा कुत्ते पालने वाले मालिकों को भी लगातार जागरुक करने का काम किया जा रहा है, ताकि रेबीज की समस्या को खत्म किया जा सके. 

