ग्वालियर का मौसम

ग्वालियर में बुधवार सुबह से ही गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. सुबह 8:30 बजे तक तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और दिन चढ़ने के साथ-साथ तापमान लगातार बढ़ रहा है. हवा में नमी के कारण उमस बढ़ रही है. मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर चंबल में अभी बारिश की संभावना बहुत कम है. मंगलवार को 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की गतिविधि कमजोर बनी हुई है, जिससे गर्मी का असर जारी है. अगले कुछ दिनों में तापमान में कोई खास गिरावट आने की उम्मीद नहीं है. हालांकि मानसून के आने से ग्वालियर-चंबल इलाके में राहत मिलने की उम्मीद है. क्षेत्र में आंधी-तूफान और बारिश की गतिविधि बढ़ सकती हैं और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है.