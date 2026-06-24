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Bhopal Gwalior Weather Update: मध्य प्रदेश में आखिरकार 24 जून को मानसूम ने दस्तक दे दी है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है, जिससे कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है. हालांकि मानसून पहुंचने के बावजूद राज्य के कुछ हिस्सों में अभी भी भीषण गर्मी का असर बना हुआ है. ग्वालियर अंचल में भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है. मंगलवार को ग्वालियर में सूरज के तीखे तेवर मे लोगों को झुलसा दिया और दिनभर चली गर्म हवाओं ने मुश्किलें बढ़ दी. वहीं राजधानी भोपाल में बुधवार को सुबह बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और बढ़ते तापमान से राहत मिली.
भोपाल का मौसम
मंगलवार को भोपाल में अधिकतम तापमान 32.2°C और न्यूनतम तापमान 24.6°C दर्ज किया गया. मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक भोपाल में 19.8 मिमी बारिश हुई. मौसम विभाग ने बुधवार को भोपाल में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है. साथ ही दोपहर या शाम के समय आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और हल्की बारिश की संभावना जताई है. भोपाल का अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम तापमान 24°C रहने की उम्मीद है. यहां 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है.
ग्वालियर का मौसम
ग्वालियर में बुधवार सुबह से ही गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. सुबह 8:30 बजे तक तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और दिन चढ़ने के साथ-साथ तापमान लगातार बढ़ रहा है. हवा में नमी के कारण उमस बढ़ रही है. मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर चंबल में अभी बारिश की संभावना बहुत कम है. मंगलवार को 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की गतिविधि कमजोर बनी हुई है, जिससे गर्मी का असर जारी है. अगले कुछ दिनों में तापमान में कोई खास गिरावट आने की उम्मीद नहीं है. हालांकि मानसून के आने से ग्वालियर-चंबल इलाके में राहत मिलने की उम्मीद है. क्षेत्र में आंधी-तूफान और बारिश की गतिविधि बढ़ सकती हैं और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है.
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