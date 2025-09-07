ग्वालियर की मशहूर पानीपूरी! पिज्जा बर्गर नहीं यहां रोजाना 10 लाख गोलगप्पे चट कर जाते चटोरे
ग्वालियर की मशहूर पानीपूरी! पिज्जा बर्गर नहीं यहां रोजाना 10 लाख गोलगप्पे चट कर जाते चटोरे

MP News: पानी पूरी की पसंद ग्वालियर वासियों के सिर चढ़कर बोल रही है. एक रिपोर्ट की माने तो ग्वालियरवासी एक दिन में 10 लाख से अधिक गोलगप्पे चट कर जाते हैं.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 07, 2025, 05:00 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Gwalior News: भईया एक सूखी पूरी देना! ये लाइन आपको हर उस दुकान पर सुनने को मिलती होगी जहां-जहां गोलगप्पे बेचे जाते हैं. गोलगप्पे कह लीजिए या फिर पानीपूरी और फुल्की, बदलते राज्य के साथ इनके नामों में भी परिवर्तन हो जाता है लेकिन कुछ अगर नहीं बदलता है तो वो है स्वाद! रिपोर्ट के अनुसार, भारत का दिल कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश के लोग रोजाना 20-25 लाख की 10 लाख की पानी पूरी का स्वाद चखते हैं. ये आंकड़ा सिर्फ एमपी के ग्वालियर वासियों का है. जरा सोचिए यही आंकड़ा अगर पूरे मध्य प्रदेश से निकाला जाए तो पानीपूरी का व्यवसा कितना बड़ा है. 

ग्वालियर वासियों की पसंद पानीपूरी
ठेले और नुक्कड़ और अब तो बड़े-बड़े आउटलेट्स पर मिलने वाली पानी पूरी सिर्फ एक स्ट्रीटफूड नहीं रह गई है बल्कि स्ट्रीट फूड से कही ऊपर औदे पर आ चुकी है. आटे वाले गोलगप्पे से लेकर रवे वाले गोलगप्पे उनके स्वाद और पसंद को लेकर आज भी कई लोग ऐसे भीड़ जाते है मानो जीतने पर लाखों का इनाम उनके नाम होने वाला है. ऐसी ही तस्वीर ग्वालियर से भी सामने आई है जहां 24 घंटे के अंदर रोजाना 10 लाख पानीपूरी की खपत है. ग्वालियर की गलियों में आज भी पानी पूरी की कीमत 10 रुपए के चार-पांच और 20 रुपए के 6 है. ये कीमत आटा और रवा पानीपूरी के साथ बदलता है.

ग्वालियर में बढ़ता पानी पूरी का व्यवसाय
ग्वालियर में गोलगप्पे की बढ़ती डिमांड और शानदार प्रॉफिट की वजह से कई लोगों ने गोलगप्पे के काम को  फुल-टाइम प्रोफेशन बना लिया है. पुदीने के पानी के अलावा अलग-अलग फ्लेवर के पानी के साथ इन्हें बेचने की परंपरा शुरू की गई है. अलग स्वाद और परोसने के अलग अंदाज के साथ ये स्ट्रीट फूड मार्केट की पकड़ को तेजी से छू रहा है. 

ग्वालियर में यहां बनती है पानीपूरी
बात अगर ग्वालियर की करें तो यहां राय सिंह का बाग, मुरार, हजीरा के गोसपुरा नंबर एक, खासगी बाजार, तारागंज काला सय्यद इन जगहों पर पानी पूरी अधिक संख्या में बनाई जाती है. पानी पूरी बनाने वाले बताते है कि सीजन में कई बार तो पानी पूरी के 500 पैकेट बिक जाते हैं. इस बात में कोई शक नहीम है कि आने वाले दिनों में पानी पूरी का मार्केट सबसे सफल व्यवसाय में एक हो.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. ग्वालियर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

ये भी पढ़ें: इंदौर के बाद MP के इस अस्पताल में चूहों का आतंक, पकड़ने के लिए टेंडर हुआ जारी

