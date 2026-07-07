Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /ग्वालियर
  • /MP अगले 5 साल में दुग्ध उत्पादन में बनेगा नंबर-1; CM मोहन यादव ने किया ₹13 करोड़ की हाईटेक नर्सरी का भूमिपूजन, किसानों को ऋण चुकाने के लिए अब मिलेगा पूरा 1 साल

MP अगले 5 साल में दुग्ध उत्पादन में बनेगा नंबर-1; CM मोहन यादव ने किया ₹13 करोड़ की हाईटेक नर्सरी का भूमिपूजन, किसानों को ऋण चुकाने के लिए अब मिलेगा पूरा 1 साल

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 6 जुलाई को ग्वालियर में उन्नत कृषि पर आयोजित संभागीय कार्यशाला में सम्मिलित हुए. किसानों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी केवल एक फसल से नहीं, बल्कि बहु फसलों एवं उन्नत पशुपालन से बढ़ेगी.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 07, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:58 AM IST
MP अगले 5 साल में दुग्ध उत्पादन में बनेगा नंबर-1; CM मोहन यादव ने किया ₹13 करोड़ की हाईटेक नर्सरी का भूमिपूजन, किसानों को ऋण चुकाने के लिए अब मिलेगा पूरा 1 साल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
लक्क तुनूं तुनूं गाने पर थानेदार मेडम की रील वायरल, अधिकारियों ने भेजा नोटिस
damoh news40 min ago
2
MP Breaking News LIVE1 hr ago
3
maihar news2 hrs ago
4
acid attackJul 06
5
Satna Mayor Yogesh Kumar TamarkarJul 06