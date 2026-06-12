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ग्वालियर में 5 हजार रुपये के उधार विवाद में युवक की हत्या, चाकू से गोदकर मारने वाले भाई-बहन समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

Gwalior Murder Case: ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में 5 हजार रुपये के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित उसके भाई और बहन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पिता अभी फरार है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 12, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:37 PM IST
ग्वालियर में 5 हजार रुपये के उधार विवाद में युवक की हत्या, चाकू से गोदकर मारने वाले भाई-बहन समेत 3 आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Gwalior Crime News

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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Gwalior Murder Case: 5 हजार रुपये के उधार विवाद में युवक की हत्या, तीन गिरफ्तार
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