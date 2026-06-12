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Gwalior Crime News: ग्वालियर में सिर्फ 5 हजार रुपये की उधारी के विवाद में दिनदहाड़े एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. मुरार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी गोलू कटारे, उसके भाई नवीन और बहन रजनी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी का पिता फरार है. हत्या के बाद चारों आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस की दबिश में तीन आरोपी पकड़े गए. मुख्य आरोपी ने उधारी न चुकाने पर चाकू मारने की बात कबूल की है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है.
दरअसल, घटना मुरार थाना क्षेत्र के बंशीपुरा इलाके की है. बुधवार दोपहर बंशीपुरा निवासी मोनू राजे की पड़ोसी गोलू कटारे से 5 हजार रुपये के लेनदेन को लेकर कहासुनी हो गई. गोलू अपने भाई नवीन, बहन रजनी और पिता रामदास के साथ मोनू के घर पहुंचा. मोनू को नीचे बुलाकर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. विवाद बढ़ने पर गोलू, नवीन और रजनी ने चाकू निकाल लिया और मोनू पर ताबड़तोड़ वार कर दिए.
आरोपी का पिता फरार
मोनू की मां सुनीता राजे बेटे को बचाने बीच में आईं, तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल मोनू को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, सुनीता राजे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वारदात के बाद चारों आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने हत्या और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर टीमों का गठन किया. लगातार दबिश के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी गोलू कटारे को उसके भाई नवीन और बहन रजनी के साथ गिरफ्तार कर लिया. जबकि आरोपी का पिता रामदास अब भी फरार है.
तीन आरोपी रिमांड पर
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्य आरोपी गोलू ने पूछताछ में बताया कि मोनू ने उससे उधार लिए पैसे कई बार मांगने के बावजूद वापस नहीं किए थे. इसी गुस्से में उसने अपने भाई, बहन और पिता के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है. घायल सुनीता राजे का इलाज जारी है. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी रामदास को जल्द गिरफ्तार कर मामले में चालान पेश किया जाएगा.
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