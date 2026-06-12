आरोपी का पिता फरार

मोनू की मां सुनीता राजे बेटे को बचाने बीच में आईं, तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल मोनू को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, सुनीता राजे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वारदात के बाद चारों आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने हत्या और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर टीमों का गठन किया. लगातार दबिश के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी गोलू कटारे को उसके भाई नवीन और बहन रजनी के साथ गिरफ्तार कर लिया. जबकि आरोपी का पिता रामदास अब भी फरार है.