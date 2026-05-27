'मेरा बॉयफ्रेंड भी यहीं रहेगा...' पत्नी की डिमांड सुन हैरान रह गया पति, पहुंचा SP ऑफिस

Gwalior News: ग्वालियर के सिकंदर कंपू इलाके में सामने आए एक पारिवारिक विवाद ने लोगों को हैरान कर दिया है. यहां एक पति ने अपनी ही पत्नी से जान का खतरा बताया है. पति का आरोप है कि उसकी पत्नी अपने कथित बॉयफ्रेंड को अपने घर में उनके साथ रखना चाहती थी. जब उसने इस पर आपत्ति जताई, तो पत्नी ने उसे जान से मारने की धमकी दी, उसके साथ मारपीट की और फिर घर में रखे गहने और नकदी लेकर बच्चों को भी अपने साथ ले गई और फरार हो गई. अब पीड़ित पति ने पुलिस से अपनी सुरक्षा और पत्नी की तलाश की गुहार लगाई है.

यह पूरा मामला ग्वालियर के सिकंदर कंपू इलाके का है. जहां राजकुमार कुशवाह नाम का एक निवासी पुलिस जनसुनवाई में शामिल होने के लिए SP के दफ्तर गया था. राजकुमार का आरोप है कि उसने 2008 में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार पूनम कुशवाह से शादी की थी. शादी के बाद इस दंपति के तीन बेटियां और एक बेटा हुआ. लेकिन अब उनके पारिवारिक जीवन में विवाद और भी गहरा गए हैं.

घर छोड़कर भागी पत्नी

पीड़ित पति के अनुसार उसकी पत्नी किसी अन्य युवक के संपर्क में थी, और इसके चलते उनका परिवार टूटने की कगार पर पहुंच गया है. राजकुमार का कहना है कि 22 जनवरी, 2026 को उसकी पत्नी बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई थी. जब लगभग दो महीने बाद मार्च में वह वापस लौटी और उससे पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि वह आशु उर्फ कमल सेन के साथ थी और अब वह उसी के साथ रहना चाहती है.

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पत्नी की डिमांड सुन हैरान रह गया पति

राजकुमार का आरोप है कि उसकी पत्नी ने उसके सामने एक ऐसी शर्त रखी, जिससे वह हक्के-बक्के रह गया. बताया जा रहा है कि पत्नी ने कहा कि अगर राजकुमार उसके साथ रहना चाहता है, तो उसके बॉयफ्रेंड को भी उसी घर में रहना होगा और वे तीनों एक ही छत के नीचे रहेंगे. जब पति ने इस मांग पर आपत्ति जताई, तो विवाद और बढ़ गया.

पत्नी ने दी जान से मारने की धमकी

आरोप है कि 5 मई, 2026 को पूनम एक बार फिर किसी को बिना बताए घर से चली गई और जब वह वापस लौटी तो उसने अपने पति को एक झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी. राजकुमार का कहना है कि इस कहा-सुनी के दौरान उसकी पत्नी ने गुस्से में आकर उस पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर पर चोट लग गई. इसके बाद वह घर में रखे सोने-चांदी के गहने और नकदी, साथ ही अपनी तीन बेटियों और बेटे को लेकर घर से चली गई. पीड़ित पति का दावा है कि जाते समय उसकी पत्नी ने उसे जान से मारने की धमकी दी. जिसके बाद उसने पुलिस से अपनी सुरक्षा, अपनी पत्नी और बच्चों की तलाश और घर से ले जाए गए गहनों और नकदी के मामले में जांच करने की अपील की है.

जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि वे पति द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच कर रहे हैं, साथ ही वे उन असली कारणों का भी पता लगा रहे हैं जिनके चलते पत्नी बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई. इस पूरी घटना के पीछे की सच्चाई पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी.

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