घोड़े को मिला पूर्व जन्म का साथी, मालिक को छोड़ बार-बार पहुंच रहा एक युवक के घर; पुलिस भी हैरान

Gwalior White Horse News: ग्वालियर में इन दिनों एक सफेद घोड़ा हर किसी को हैरत में डाल दिया है. इस घोड़े के कारनामें के चलते मालिक से लेकर पुलिस तक सब हैरान है. दरअसल, यहां एक सफेद घोड़ा अपने मालिक को छोड़ विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक के घर बार-बार पहुंचने लगा. घोड़े की इस अजीब हरकत का मामला थाने में भी पहुंच गया, जहां पुलिस ने समझाइश के बाद दोनों पक्षों में रजामंदी करवा दिया.

जानकारी के अनुसार, महलगांव निवासी किन्नू नामक युवक एक सफेद घोड़े के साथ विश्वविद्यालय थाना पहुंचा. युवक ने पुलिस को बताया कि जब घोड़ा उसके घर आया था, तो उसने खाना-पानी खिला दिया. इसके बाद उसे सुरक्षित बांध दिया, ताकि उसे कोई चुरा ना ले या फिर उस पर चोरी का आरोप ना लग जाए. इसके बाद उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी.

जांच में हुआ खुलासा

इसके बाद जब पुलिस ने घोड़े की जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि घोड़ा थाटीपुर निवासी कोमल नाम युवक का है. कोमल ने पुलिस को बताया कि वह इस घोड़े को पिछले पांच सालों से पाल रहा है. घोड़े को वह बाहर खास चरने के लिए छोड़ देते है. लेकिन घोड़ा बार-बार किन्नू के घर चला जा रहा है. किन्नू और कोमल के घरों के बीच अच्छी खासी दूरी भी है, इसके बावजूद घोड़ा किन्नू के घर पहुंच जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने कराई समझाइस

कोमल का कहना है कि उसको यह बात समझ नहीं आ रही है कि मेरा घोड़ा किन्नू के घर बार-बार क्यों पहुंच जा रहा है. वहीं, किन्नू का कहना है कि उसने सिर्फ घोड़े को सुरक्षित रखा था ताकि चोरी ना हो. उसने इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी थी. विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को मामले को शांत कराया. वहीं, घोड़ा मालिक ने किन्नू को घोड़ा को सुरक्षित रखने के लिए खर्चा भी दिया. इस दौरान पुलिस ने कोमल को यह भी सलाह दी कि वह अपने घोड़े को बांधकर रखे. ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसी स्थिति ना बने. यूं तो यह9 मामला भले ही छोटा है, लेकिन पालतू घोड़े की इस करतूत ने लोगों को हैरत में डाल दिया है. लोगों का कहना है कि घोड़े का किन्नू से पिछले जन्म का रिश्ता है. इसलिए वो बार-बार उनके घर पहुंच रहा है.

ये भी पढ़ें- Ujjain Snake Video: महाकाल नगरी में मिला दुर्लभ प्रजाति का सांप! शिप्रा नदी के नरसिंह घाट पर दिखा नजारा

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. ग्वालियर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.