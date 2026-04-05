मां पर हाथ उठाना बेटे को पड़ा भारी, पिता-भाई ने मिलकर रची ऐसी साजिश, पुलिस के भी उड़े होश

(रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर)

Gwalior News: ग्वालियर में खून के रिश्तों के बीच पनपी नफरत और नशे की लत ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया. नाका चंद्रवदनी इलाके में एक पिता ने अपने ही छोटे बेटे के साथ मिलकर बड़े बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने सुसाइड की झूठी कहानी रची और करीब एक महीने तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकते रहे. लेकिन मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस गहरे राज से पर्दा उठा दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, 4 मार्च को झांसी रोड थाना क्षेत्र के नाका चंद्रवदनी में रहने वाले 38 वर्षीय रिंकू यादव की लाश उसके घर में मिली थी. उस वक्त रिंकू के पिता राजू यादव और भाई गौरव यादव ने पुलिस को गुमराह करते हुए बताया कि रिंकू शराब का आदी था और इसी लत के कारण वह मानसिक अवसाद में रहता था, जिसके चलते उसने खुदकुशी कर ली. पुलिस ने परिजनों के बयान पर भरोसा करते हुए मर्ग कायम किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी थी.

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पीएम रिपोर्ट से खुलासा

करीब एक महीने के लंबे इंतजार के बाद जब रिंकू की पीएम रिपोर्ट आई, तो पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि रिंकू की मौत फंदा लगाने से नहीं, बल्कि गला घोंटने के कारण दम घुटने से हुई है. इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर पिता राजू और भाई गौरव को रडार पर लिया. शुरुआती पूछताछ में दोनों ने पुलिस को भटकाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब उनके सामने मेडिकल रिपोर्ट के ठोस सबूत रखे गए, तो वे टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया.

नशे में मचाता था उत्पात

आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि रिंकू शराब के नशे में आए दिन घर में उत्पात मचाता था और पूरा परिवार उसकी प्रताड़ना से तंग आ चुका था. घटना के दिन रिंकू की पत्नी की तबीयत खराब थी, लेकिन नशे में धुत रिंकू ने अपनी बीमार पत्नी को पीटना शुरू कर दिया. जब मां उसे बचाने आई, तो रिंकू ने उन पर भी हाथ उठा दिया. इसी गुस्से में भाई गौरव ने रिंकू के हाथ पकड़े और पिता राजू ने गला घोंटकर उसे मौत की नींद सुला दिया. फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया है.

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