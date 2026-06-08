ताई को अस्पताल छोड़ने गई, फिर उसी के घर कर दी चोरी; घुटने की चोट ने खोल दिया पूरा राज

पुलिस का शक यकीन में बदला

रामदास के घर की पिछली दीवार पर रगड़ के निशान भी मिले. 4 जून के बाद शैजल के अचानक लंगड़ाकर चलने की सूचना मिलने पर पुलिस का शक यकीन में बदल गया. रविवार को पुलिस ने शैजल को हिरासत में लेकर पूछताछ की और चोरी का सोना बरामद कर लिया. आरोपी शैजल ने पुलिस को बताया कि ताई सुरेखा को अस्पताल छोड़ने के बाद वह वापस घर आई और घर की पिछली दीवार फांदकर अंदर घुसी. उसने अलमारी की चाबी निकालकर गहने और नकदी चुरा ली, फिर दीवार फांदकर भाग गई. इसी दौरान उसका पैर फिसल गया, जिससे घुटने में गहरी चोट लग गई. रामदास का परिवार पहले यह मानने को तैयार नहीं था कि पड़ोसी महिला शैजल चोरी कर सकती है, लेकिन सबूतों के सामने उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. डेढ़ माह पहले फर्जी लूट की साजिश के मामले में भी शैजल आरोपी रह चुकी है.