ताई को अस्पताल छोड़ने गई, फिर उसी के घर कर दी चोरी; घुटने की चोट ने खोल दिया पूरा राज

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Gwalior Theft Case: ग्वालियर की पुरानी छावनी से भरोसे को तार-तार करने वाली वारदात सामने आई है. यहां पड़ोसी महिला ने ही पड़ोसी के सूने घर में हाथ साफ कर दिया. चोरी के बाद आरोपी महिला के घुटने की चोट और दीवार पर रगड़ के निशानों ने पूरा राज खोल दिया. सीसीटीवी में आरोपी महिला चोरी का माल बेचते हुए कैद हुई है. खास बात यह है कि वारदात से पहले आरोपी महिला पड़ोसी को अस्पताल छोड़ने भी गई थी. पुलिस ने चोरी का माल बरामद कर लिया है. आरोपी महिला बीते माह अपने भाई के साथ फर्जी लूट की साजिश भी रच चुकी है. पुरानी छावनी थाना पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है.
दरअसल, मामला 4 जून का है. पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के पंडित मोहल्ले में रामदास सिकरवार का परिवार कमलाराजा अस्पताल में था. उनकी पत्नी सुरेखा सिकरवार सुबह 10 बजे नाती के लिए खाना लेकर अस्पताल गई थीं. पड़ोसी शैजल स्कूटी से आई और बोली कि वह भी नाती को देखने चलेगी. शैजल सुरेखा को अस्पताल छोड़कर थोड़ी देर बाद लौट आई. शाम 5 बजे सुरेखा घर लौटीं. शाम 7 बजे पति रामदास ने भैंस के दाने के लिए रुपए मांगे. जब सुरेखा ने बक्से से पर्स निकाला तो 25 हजार रुपये नकद, दो जोड़ी चांदी की पायल, एक चांदी की करधोनी, सोने की छुमकी, सोने की अंगूठी, दो सोने के मंगलसूत्र और एक सोने का ओम गायब था. इसके बाद रामदास ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू की.
टेलर पर चाकू से हमला का आरोप
जांच के दौरान शैजल का नाम सामने आने पर पुलिस को उस पर शक हुआ. डेढ़ माह पहले शैजल ने अपने नाबालिग भाई और उसके दोस्त से खुद के साथ सोना लूटने की फर्जी कहानी रची थी. उस पर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक टेलर पर चाकू से हमला करने का आरोप भी है. पुलिस ने शैजल के नाबालिग भाई से पूछताछ की. उसने बताया कि शैजल उसे लेकर सिटी सेंटर स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर इंटरव्यू देने गई थी. दुकान के सीसीटीवी फुटेज में शैजल चोरी के गहनों का सौदा करती हुई दिखाई दी.
पुलिस का शक यकीन में बदला
रामदास के घर की पिछली दीवार पर रगड़ के निशान भी मिले. 4 जून के बाद शैजल के अचानक लंगड़ाकर चलने की सूचना मिलने पर पुलिस का शक यकीन में बदल गया. रविवार को पुलिस ने शैजल को हिरासत में लेकर पूछताछ की और चोरी का सोना बरामद कर लिया. आरोपी शैजल ने पुलिस को बताया कि ताई सुरेखा को अस्पताल छोड़ने के बाद वह वापस घर आई और घर की पिछली दीवार फांदकर अंदर घुसी. उसने अलमारी की चाबी निकालकर गहने और नकदी चुरा ली, फिर दीवार फांदकर भाग गई. इसी दौरान उसका पैर फिसल गया, जिससे घुटने में गहरी चोट लग गई. रामदास का परिवार पहले यह मानने को तैयार नहीं था कि पड़ोसी महिला शैजल चोरी कर सकती है, लेकिन सबूतों के सामने उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. डेढ़ माह पहले फर्जी लूट की साजिश के मामले में भी शैजल आरोपी रह चुकी है.
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