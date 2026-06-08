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ताई को अस्पताल छोड़ने गई, फिर उसी के घर कर दी चोरी; घुटने की चोट ने खोल दिया पूरा राज

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पुरानी छावनी क्षेत्र में पड़ोसी महिला ने सूने घर से नकदी और सोने-चांदी के गहने चुरा लिए. घुटने की चोट, दीवार पर निशान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर लिया.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 08, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:09 PM IST
ताई को अस्पताल छोड़ने गई, फिर उसी के घर कर दी चोरी; घुटने की चोट ने खोल दिया पूरा राज
Image Credit: Gwalior Theft Case

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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