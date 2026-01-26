शराब पीने से मना किया तो पड़ोसी ने घर पर की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात

Gwalior Crime News: ग्वालियर के महाराजपुरा थाना इलाके में पड़ोसी विवाद के दौरान फायरिंग का मामला सामने आया है. जहां आरोप है कि शराब पीने से मना करने पर पड़ोसी दीपू शर्मा ने देवेंद्र पाठक के घर पर फायरिंग कर दी. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.
Trending Photos
Gwalior Firing Case: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित महाराजपुरा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां डीडी नगर में मामूली विवाद के बाद एक युवक ने अपने ही पड़ोसी के घर पर सरेआम फायरिंग कर दी. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है.
मिली जानकारी के मुताबिक, विवाद की शुरुआत तब हुई जब फरियादी देवेंद्र पाठक ने अपने पड़ोसी दीपू शर्मा को घर के पास शराब पीने से मना किया. देवेंद्र का विरोध दीपू को इतना नागवार गुजरा कि उसने तैश में आकर हथियार निकाल लिया. आवेश में आकर आरोपी ने पड़ोसी के घर को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.
सीसीटीवी फुटेज में कैद
बता दें कि जब दीपू शर्मा फायरिंग कर रहा था, तब वह पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि आरोपी किस तरह बेखौफ होकर गोलियां चला रहा है. गनीमत यह रही कि इस गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है.
पुलिस जांच में जुटी
फरियादी देवेंद्र पाठक ने घटना के तुरंत बाद महाराजपुरा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपी दीपू शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट