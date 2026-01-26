Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3087288
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

शराब पीने से मना किया तो पड़ोसी ने घर पर की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात

Gwalior Crime News: ग्वालियर के महाराजपुरा थाना इलाके में पड़ोसी विवाद के दौरान फायरिंग का मामला सामने आया है. जहां आरोप है कि शराब पीने से मना करने पर पड़ोसी दीपू शर्मा ने देवेंद्र पाठक के घर पर फायरिंग कर दी. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 26, 2026, 07:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gwalior Firing Case
Gwalior Firing Case

Gwalior Firing Case: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित महाराजपुरा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां डीडी नगर में मामूली विवाद के बाद एक युवक ने अपने ही पड़ोसी के घर पर सरेआम फायरिंग कर दी. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक, विवाद की शुरुआत तब हुई जब फरियादी देवेंद्र पाठक ने अपने पड़ोसी दीपू शर्मा को घर के पास शराब पीने से मना किया. देवेंद्र का विरोध दीपू को इतना नागवार गुजरा कि उसने तैश में आकर हथियार निकाल लिया. आवेश में आकर आरोपी ने पड़ोसी के घर को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.

सीसीटीवी फुटेज में कैद 
बता दें कि जब दीपू शर्मा फायरिंग कर रहा था, तब वह पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि आरोपी किस तरह बेखौफ होकर गोलियां चला रहा है. गनीमत यह रही कि इस गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में जुटी
फरियादी देवेंद्र पाठक ने घटना के तुरंत बाद महाराजपुरा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपी दीपू शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

gwalior news

Trending news

Ambikapur News
फर्जी रेलवे अफसर हिंदू बनकर युवतियों को बनाता था शिकार, लव जिहाद का मामला उजागर
mungeli crime news
सोते पति पर पत्नी ने कुल्हाड़ी से किया ताबड़तोड़ वार, सिर, चेहरे, सीने पर मारे खंजर
satna news
एमपी में स्वास्थ्य सिस्टम फिर बेनकाब, एंबुलेंस का दरवाजा नहीं खुला, युवक की मौत
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने शिप्रा के तट पर क्यों फहराया तिरंगा, बड़ी खास है वजह
mp news
मिड-डे-मील में खाने के नाम पर बच्चों को पिला रहे पीला पानी, देखिए शर्मनाक तस्वीर
Mandsaur news Hindi
इस शख्स का नाम '26 जनवरी टेलर', नजर पड़ते ही कन्फ्यूज हो जाता है लोगों का दिमाग
Mohan Yadav
MP में 50 मेडिकल कॉलेज, भोपाल स्पोर्ट्स हब... CM मोहन यादव के भाषण की 15 बड़ी बातें
Republic Day
गणतंत्र दिवस पर मिली 'आजादी' की सौगात, ग्वालियर सेंट्रल जेल से रिहा हुए 9 कैदी...
Korba News
देह व्यापार का अड्डा बना रिहायशी मकान! 5 युवतियां और 3 युवक संदिग्ध हालत में पकड़ाए
Korba News
अंतिम संस्कार में गया था परिवार, पीछे से रिटायर्ड ASI के घर हुई लाखों की चोरी...