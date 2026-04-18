ग्वालियर को बड़ी सौगात! इस दिन से मिलेगी दिल्ली और बेंगलुरु के लिए नई फ्लाइट

Gwalior Airport News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है. लंबे समय से बेंगलुरु और दिल्ली के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की मांग कर रहे यात्रियों के लिए अकासा एयरलाइंस 1 मई 2026 से नई उड़ानें शुरू करने जा रही है. इस पहल से ग्वालियर को दक्षिण भारत के प्रमुख टेक्नोलॉजी हब बेंगलुरु से जोड़ने वाली यात्रा पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक हो जाएगी.

दरअसल, ग्वालियर से हवाई यात्रा करने वालों को एक और हवाई सेवा का लाभ मिलने वाला है, जिससे उनकी यात्रा पहले से कहीं अधिक आसान और सुविधाजनक हो जाएगी. इस नई सेवा के शुरू होने से ग्वालियर से दिल्ली और उसके आगे बेंगलुरु की यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.

हफ्ते में तीन दिन अतिरिक्त उड़ान

दरअसल, पहले उपलब्ध उड़ानों की सीमित संख्या के कारण यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. नई सेवा के तहत अब सप्ताह के खास दिनों विशेष रूप से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उड़ानें उपलब्ध होंगी. सबसे महत्वपूर्ण सुधार प्रतीक्षा समय (waiting times) के संबंध में किया गया है. पहले ग्वालियर से दिल्ली आने वाले यात्रियों को बेंगलुरु के लिए अपनी कनेक्टिंग उड़ान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था. हालांकि अब कनेक्टिंग उड़ानों के शेड्यूल को इस तरह से बेहतर बनाया गया है कि यात्रियों को दिल्ली हवाई अड्डे पर केवल एक घंटा ही बिताना होगा.

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यात्रियों को मिलेगा लाभ

यह नई सेवा केवल परिवहन का एक साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह ग्वालियर के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए एक मील का पत्थर भी साबित होगी. बेंगलुरु जैसे महानगर से सीधी कनेक्टिविटी स्थानीय व्यापारियों के लिए नए अवसर खोलेगी. साथ ही IT पेशेवरों और छात्रों के लिए यात्रा को और भी सुगम बनाएगी. इसके अलावा बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से ग्वालियर में पर्यटन और निवेश को एक नई गति मिलने की उम्मीद है.

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