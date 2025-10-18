Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2966778
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

ग्वालियर में दिवाली पर सिर्फ इतने घंटे ही जला सकेंगे पटाखे , प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन

Gwalior News: बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्वालियर जिला प्रशासन ने दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की हैं. जानें आप कब पटाखे जला सकते हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 18, 2025, 12:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्वालियर में दिवाली पर सिर्फ इतने घंटे ही जला सकेंगे पटाखे , प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन

New guidelines on bursting crackers in Gwalior: बढ़ते एयर और नॉइज़ पॉल्यूशन को देखते हुए ग्वालियर जिला प्रशासन  ने पटाखों के इस्तेमाल के टाइम और टाइम लिमिट के साथ गाइडलाइंस जारी की हैं. कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रुचिका चौहान ने सुप्रीम कोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अनुसार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिवाली पर पटाखे बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की हैं.

प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन
ग्वालियर कलेक्टर की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक पुलिस अधीक्षक, नगर निगम कमिश्नर, जिला पंचायत के CEO, जिले के सभी SDM, जनपद पंचायतों के CEO, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, स्थायी पटाखा विक्रेता संघ, खुदरा विक्रेता संघ और सभी संबंधित अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है. 

दिवाली पर सिर्फ इतने घंटे ही जला सकेंगे पटाखे 
जारी की गई गाइडलाइंस में साफ़ किया गया है कि पटाखे केवल रात 8 से 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे और वो भी केवल ‘ग्रीन पटाखे’, जो PESO (Petroleum and Explosive Safety Organisation) और NEERI (National Environmental Engineering Research Institute) द्वारा प्रमाणित हों. ऐसे पटाखों की पहचान उनके पैकिंग पर छपे ग्रीन लोगो से होती है. यह लोगो स्कैन करने पर निर्माता की प्रमाणिक जानकारी मिल जाती है. साथ ही, अस्पताल, नर्सिंग होम, स्कूल, धार्मिक स्थलों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के 100 मीटर के दायरे में पटाखों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है. प्रशासन ने यह कदम नागरिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Gwalior Newsmp news

Trending news

Gwalior News
ग्वालियर में दिवाली पर सिर्फ इतने घंटे ही जला सकेंगे पटाखे, नई गाइडलाइन जारी
pm awas yojana
पीएम आवास योजना ने छत्तीसगढ़ में रचा इतिहास, बिलासपुर में 34000 परिवारों के बने मकान
ujjain news
महाकाल मंदिर में डोरेमॉन के आने पर हंगामा! FIR दर्ज, AI वीडियो बनाने वाले की तलाश
mp news
फार्मेसी कॉलेजों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, छग कांग्रेस संगठन सृजन का अंतिम दौर
mp cm news
किसानों संग धनतेरस मनाएंगे सीएम मोहन यादव, आज इनके खाते में आएंगे रुपए
shahdol news
‘पैसा दो तभी इलाज और मुलाकात...', शहडोल जेल में कैदी की रहस्यमयी मौत
Mp e stamp
अब 126 साल पुरानी स्टाम्प व्यवस्था होगी बंद! एमपी में नया सिस्टम होगा लागू
mp news
MP में सरकारी भर्ती नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी,MPPSC साल में कराएगा 5 परीक्षाएं
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ को मेडिकल शिक्षा में बड़ी सौगात, 61 नई पीजी सीटों को मंजूरी, जानें कौन-कौन
gwalior news
भाभी निकली 'शिकारी'! देवर को महिला मित्र से मिलवाया, फिर 3 युवकों संग मिलकर...