ग्वालियर में दिवाली पर सिर्फ इतने घंटे ही जला सकेंगे पटाखे , प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन

New guidelines on bursting crackers in Gwalior: बढ़ते एयर और नॉइज़ पॉल्यूशन को देखते हुए ग्वालियर जिला प्रशासन ने पटाखों के इस्तेमाल के टाइम और टाइम लिमिट के साथ गाइडलाइंस जारी की हैं. कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रुचिका चौहान ने सुप्रीम कोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अनुसार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिवाली पर पटाखे बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की हैं.

प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन

ग्वालियर कलेक्टर की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक पुलिस अधीक्षक, नगर निगम कमिश्नर, जिला पंचायत के CEO, जिले के सभी SDM, जनपद पंचायतों के CEO, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, स्थायी पटाखा विक्रेता संघ, खुदरा विक्रेता संघ और सभी संबंधित अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है.

दिवाली पर सिर्फ इतने घंटे ही जला सकेंगे पटाखे

जारी की गई गाइडलाइंस में साफ़ किया गया है कि पटाखे केवल रात 8 से 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे और वो भी केवल ‘ग्रीन पटाखे’, जो PESO (Petroleum and Explosive Safety Organisation) और NEERI (National Environmental Engineering Research Institute) द्वारा प्रमाणित हों. ऐसे पटाखों की पहचान उनके पैकिंग पर छपे ग्रीन लोगो से होती है. यह लोगो स्कैन करने पर निर्माता की प्रमाणिक जानकारी मिल जाती है. साथ ही, अस्पताल, नर्सिंग होम, स्कूल, धार्मिक स्थलों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के 100 मीटर के दायरे में पटाखों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है. प्रशासन ने यह कदम नागरिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है.

