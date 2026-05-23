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शादी के ठीक 25 दिन बाद...एक मायके में तो दूसरे ने ससुराल में उठाया ऐसा कदम, पुलिस के भी उड़ गए होश

Gwalior Crime News: ग्वालियर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक नवविवाहित जोड़े ने आत्महत्या कर ली है. मिली जानकारी के मुताबिक, एक महीने पहले इनकी शादी हुई थी.

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 23, 2026, 05:01 PM IST
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Gwalior Crime News
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MP Crime News: ग्वालियर में एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने दो परिवारों की खुशियों को पलभर में मातम में बदल दिया. जिन घरों में एक महीने पहले शहनाइयों की गूंज थी और शादी का उल्लास था, वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ है. हर आंख नम है और हर चेहरा गम में डूबा दिखाई दे रहा है. वजह है एक नवविवाहित जोड़े की मौत, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

दरअसल, यह मामला ग्वालियर के मुरार और पिंटो पार्क इलाके से जुड़ा है. मिली जानकारी के मुताबिक, सिद्धार्थ कांदिल और मेघा उर्फ ज्योति की शादी इसी साल 25 अप्रैल को पूरे रीति-रिवाज और धूमधाम से हुई थी. परिवार ने उनकी नई जिंदगी की शुरुआत के सपने संजोए थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह रिश्ता इतना दर्दनाक मोड़ ले लेगा.

20 मई को लगाई थी फांसी
बताया जा रहा है कि शादी के कुछ दिन बाद, 1 मई को मेघा अपने मायके (मुरार) चली गई थी. इसी बीच 20 मई को उसने अपने घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. नवविवाहिता की अचानक मौत की खबर ने दोनों परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया. परिजन अब भी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया.

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दो परिवारों में पसरा मातम
वहीं, पत्नी की मौत की खबर से पति सिद्धार्थ पूरी तरह टूट गया. वह गहरे तनाव और सदमे में था. पत्नी की मौत के महज दो दिन बाद, 22 मई को सिद्धार्थ ने भी पिंटो पार्क स्थित अपने घर के बाथरूम में फांसी लगाकर जान दे दी. इस घटना के बाद से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है और इलाके में शोक का माहौल है.

1 महीने पहले हुई थी शादी
एक महीने पहले जिस जोड़े ने साथ जीने-मरने की कसमें खाई थीं, आज उनकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी के महज कुछ दिनों बाद ही दोनों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली? क्या दोनों के बीच किसी बात को लेकर तनाव था, या फिर कोई और वजह इस दर्दनाक अंत के पीछे छिपी है? इन सवालों के जवाब फिलहाल जांच के दायरे में हैं.

पुलिस ने मामला किया दर्ज
ग्वालियर के सीएसपी अतुल सोनी ने बताया कि, पुलिस ने दोनों मामलों को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाए गए हैं. पुलिस तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल रिकॉर्डिंग और अन्य पहलुओं की बारीकी से जांच कर आत्महत्या के पीछे की असली वजह तलाशने में जुटी है.

हर एंगल से पुलिस जांच जारी
फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की पड़ताल कर रही है, लेकिन इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले इस जोड़े को मौत को गले लगाने के लिए किसने विवश किया.

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