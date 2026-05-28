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LIVE CCTV में कैद हुआ ग्वालियर शूटआउट, रेत विवाद में दामाद की मौत, रिटा. NSG कमांडो गिरफ्तार

Gwalior Crime News: ग्वालियर में रेत और गिट्टी के विवाद में रिटायर्ड NSG कमांडो विष्णु दुबे ने ससुर-दामाद पर फायरिंग कर दी. दामाद की मौत हो गई, जबकि ससुर घायल हैं. पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 28, 2026, 07:54 PM IST
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Gwalior Firing Case
Gwalior Firing Case

Gwalior Firing Case: ग्वालियर में रेत और गिट्टी के अवैध धंधे को लेकर हुए खूनी संघर्ष के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. आरोपी रिटायर्ड NSG कमांडो विष्णु दुबे और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है. बुधवार सुबह महाराजपुरा इलाके में कमांडो ने ससुर और दामाद पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं. दो गोलियां लगने से दामाद भोला उर्फ महेंद्र सिंह की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि ससुर सत्यभान सिंह गुर्जर गंभीर रूप से घायल हो गए. वारदात का LIVE CCTV फुटेज भी सामने आ चुका है. फिलहाल आरोपी विष्णु का बेटा फरार है. पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है.

दरअसल, घटना बुधवार सुबह करीब 11 बजे पटरी रोड की है. दीनदयाल नगर निवासी 46 वर्षीय सत्यभान सिंह गुर्जर और विष्णु दुबे निवासी गुरुकृपा नगर की बाजू-बाजू में रेत और गिट्टी की फड़ हैं. सत्यभान का दामाद भोला उर्फ महेंद्र सिंह निवासी गोअर कलां, भिंड यहां रहकर ससुर के साथ धंधा करता था. फड़ पास होने के कारण दोनों पक्षों में अक्सर विवाद होता रहता था.
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पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग
बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे भोला ने ससुर को फोन कर बताया कि विष्णु दुबे रेत डालने की बात को लेकर झगड़ा कर रहा है. जब सत्यभान मौके पर पहुंचे तो विष्णु दुबे, उसका बेटा और भाई भोला से विवाद कर रहे थे. बीच-बचाव के दौरान हाथापाई हो गई. तभी विष्णु ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से ताबड़तोड़ पांच फायर कर दिए. दो गोलियां भोला उर्फ महेंद्र के सीने और पेट में लगीं, जबकि एक गोली सत्यभान के पैर में जा लगी. भोला की मौके पर ही मौत हो गई.

दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक आरोपी विष्णु दुबे रिटायर्ड सेनाकर्मी और पूर्व NSG कमांडो है. वारदात के बाद वह घर पहुंचा, कैमरे बंद किए और फरार हो गया. पुलिस ने गोहद, भिंड से उसे और उसके भाई शिवकुमार को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में विष्णु ने बताया कि भोला और सत्यभान ने उसका कॉलर पकड़कर मारपीट की थी, जिससे गुस्से में उसने गोलियां चला दीं. फिलहाल पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि विष्णु दुबे के फरार बेटे की तलाश जारी है.

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