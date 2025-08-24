एक पति, दो पत्नियां, ग्वालियर में रिश्तों के उलझे जाल में फंसी महिला की रहस्यमयी मौत, जांच में जुटी पुलिस
एक पति, दो पत्नियां, ग्वालियर में रिश्तों के उलझे जाल में फंसी महिला की रहस्यमयी मौत, जांच में जुटी पुलिस

Gwalior News: ग्वालियर में एक महिला की पलंग पर लाश मिली है. लाश मिलने के बाद से महिला के मायके वालों का आरोप है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी. इसी वजह से उसने पहली पत्नी की हत्या कर दी है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 24, 2025, 03:34 PM IST
Gwalior Crime News: ग्वालियर में एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. ससुराल में उसका शव कमरे के पलंग पर पड़ा हुआ मिला है. मृतक महिला के परिवार वालो का आरोप है कि पति ने उसकी हत्या की है. जिसकी वजह उसके पति के द्वारा चोरी छुपे की गई दूसरी शादी है. जिसे लेकर अक्सर उनका विवाद होता रहता था. मृतक के पति का कहना है कि उसकी पत्नी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग रही थी. जिसका विवाद चल रहा है. वहीं, पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज कार्रवाई कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

जानिए पूरा मामला
दरअसल, ग्वालियर शहर के ललितपुर कॉलोनी रहने वाली पूजा परिहार की 2013 में थाटीपुर थाना क्षेत्र के सुरेश नगर के रहने वाले देवेंद्र सिंह राजपूत से शादी हुई थी. शादी के बाद उनके दो बेटियां भी हुई. सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था. लेकिन शनिवार सुबह उसका शव ससुराल में उसके कमरे में पलंग के ऊपर पड़ा मिला है. जब वहां कमरे से बाहर नहीं आई तो उसके जेठ तेजेंद्र राजपूत उसका शव कमरे में पड़ा देखा तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस और उसके पति देवेंद्र राजपूत को दी.

तभी ससुराल वाले उसके शव को लेकर जयारोग्य अस्पताल में पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया. इसका पता चलते ही पुलिस और मृतक महिला के मायके वाले भी मौके पर जा पहुंचे. जहां, महिला को मृत अवस्था में देख मायके पक्ष के लोगो ने हंगामा खड़ा कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया. 

वहीं, हंगामा कर रहे मायके पक्ष के लोगों का आरोप था कि मृतक पूजा के पति के द्वारा 7 साल पहले एक तानसेन नगर निवासी महिला से चोरी छुपे शादी कर ली थी. जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी लेकिन उसके परिवार को थी. जिस पर एक उसका बच्चा भी है. जब इस बात का पता उसकी पहली पत्नी पूजा को चला तो दोनों का आए दिन विवाद होने लगा और इसी विवाद के चलते उसने उसे मौत के घाट उतार दिया. उनका आरोप है कि उसका पति देवेंद्र पूजा को छोड़ दूसरी महिला के साथ ही रह रहा था. जबकि पूजा अपने ससुराल में ही रह रही थी.

पति देवेंद्र का कहना है कि उसकी पत्नी पूजा प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग रही थी. जिसे लेकर उन दोनों के बीच विवाद भी चल रहा था और इसकी शिकायत दोनों ने पुलिस अधिकारियों से भी की हुई थी. लेकिन उसकी मौत कैसे हुई इस बात का उसे नहीं पता. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिया है. वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता चल सकेगा और उसके बाद की जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट- करतार सिंह राजपुत, जी मीडिया ग्वालियर

एक पति, दो पत्नियां, ग्वालियर में रिश्तों के उलझे जाल में फंसी महिला की रहस्यमयी मौत
;