ऑनलाइन दुल्हन की तलाश पड़ी भारी! ग्वालियर में साइबर ठगों ने शादी का झांसा देकर गरीब परिवारों को ठगा

मामला ग्वालियर के रामपुरी मोहल्ले का है. पीड़ित आरती शाक्य और उनकी पड़ोसन पूनम जाटव अपने परिवार में कुंवारे लड़कों के लिए शादी का रिश्ता तलाश रही थीं. इसी दौरान फेसबुक पर उन्हें एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन दिखाई दिया, जिसमें अनाथ और गरीब आश्रम की लड़कियों से शादी कराने का दावा किया गया था. दिए गए नंबर पर संपर्क करने पर ठगों ने खुद को आश्रम से जुड़ा बताकर कई लड़कियों की तस्वीरें भेजीं. जब परिवारों को लड़कियां पसंद आ गईं, तो आरोपियों ने शादी का रजिस्ट्रेशन कराने और सामान की खरीदारी के नाम पर किश्तों में पैसे मंगवाने शुरू कर दिए.