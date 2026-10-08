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ऑनलाइन दुल्हन की तलाश पड़ी भारी! ग्वालियर में साइबर ठगों ने शादी का झांसा देकर गरीब परिवारों को ठगा

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऑनलाइन दुल्हन की तलाश दो परिवारों को महंगी पड़ गई. बेटे और भाई की शादी की चाहत में दो महिलाएं साइबर ठगों के जाल में फंस गईं और जालसाजों ने उनसे 24,500 रपये ऑनलाइन ठग लिए. अब इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है.

Written ByKartar Singh Rajput
Published: Oct 08, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 06:24 PM IST
ऑनलाइन दुल्हन की तलाश पड़ी भारी! ग्वालियर में साइबर ठगों ने शादी का झांसा देकर गरीब परिवारों को ठगा

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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