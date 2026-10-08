ऑनलाइन दुल्हन की तलाश पड़ी भारी! ग्वालियर में साइबर ठगों ने शादी का झांसा देकर गरीब परिवारों को ठगा

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मध्य प्रदेश के ग्वालियर से साइबर ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अपने बेटे और भाई की शादी के लिए दुल्हन की तलाश कर रही गरीब मजदूर परिवार की दो महिलाओं को शातिर साइबर ठगों ने अपना शिकार बना लिया. अनाथ आश्रम की लड़कियों से शादी कराने का झांसा देकर ठगों ने पीड़ित परिवारों से 24,500 रुपये की ठगी कर ली. पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और साइबर ठगों की तलाश में जुटी है.
मामला ग्वालियर के रामपुरी मोहल्ले का है. पीड़ित आरती शाक्य और उनकी पड़ोसन पूनम जाटव अपने परिवार में कुंवारे लड़कों के लिए शादी का रिश्ता तलाश रही थीं. इसी दौरान फेसबुक पर उन्हें एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन दिखाई दिया, जिसमें अनाथ और गरीब आश्रम की लड़कियों से शादी कराने का दावा किया गया था. दिए गए नंबर पर संपर्क करने पर ठगों ने खुद को आश्रम से जुड़ा बताकर कई लड़कियों की तस्वीरें भेजीं. जब परिवारों को लड़कियां पसंद आ गईं, तो आरोपियों ने शादी का रजिस्ट्रेशन कराने और सामान की खरीदारी के नाम पर किश्तों में पैसे मंगवाने शुरू कर दिए.
वीडियो कॉल की मांग पर ब्लॉक किया नंबर
पीड़ित महिलाओं ने बताया कि ठगों ने उनका भरोसा जीतने के लिए बड़ी मीठी बातें कीं और कहा कि वे कोई फर्जी काम नहीं करते. भरोसा होने पर परिवारों ने पाई-पाई जोड़कर करीब ₹24,500 की रकम ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी. हालांकि, जब पीड़ित परिवार ने शादी से पहले लड़की से वीडियो कॉल पर बात कराने या मिलने का दबाव बनाया, तो ठगों ने नियमों का हवाला देकर टालमटोल शुरू कर दी. इसके कुछ ही देर बाद जालसाजों ने परिजनों के सभी फोन नंबर ब्लॉक कर दिए.
पुलिस जांच में जुटी, एडवाइजरी जारी
नंबर ब्लॉक होने और ठगी का अहसास होने के बाद पीड़ित परिवारों ने पुलिस थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई और लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी लोकेशन और बैंक खातों की डिटेल खंगालना शुरू कर दिया है. पुलिस अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया या किसी भी अज्ञात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शादी-ब्याह के विज्ञापनों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और बिना जांच-परख के किसी को भी ऑनलाइन पैसे न भेजें.