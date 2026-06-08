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पार्सल खोला तो निकले पत्थर, कारोबारी को लगा लाखों का झटका, ग्वालियर में बड़ा फर्जीवाड़ा

Gwalior News: ग्वालियर में ऑनलाइन डिलीवरी के दौरान महंगी घड़ियों और लाइट की जगह पैकेटों में पत्थर व प्लास्टिक के टुकड़े भेजने का मामला सामने आया है. कारोबारी को लाखों रुपये का नुकसान हुआ, जबकि पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 08, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:37 PM IST
पार्सल खोला तो निकले पत्थर, कारोबारी को लगा लाखों का झटका, ग्वालियर में बड़ा फर्जीवाड़ा
Image Credit: Gwalior Online Scam

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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