पार्सल खोला तो निकले पत्थर, कारोबारी को लगा लाखों का झटका, ग्वालियर में बड़ा फर्जीवाड़ा

वाहन में लोड कराया था

भूपेंद्र ने पुलिस को बताया कि 15 अक्टूबर 2025 को मिले ऑनलाइन ऑर्डरों के आधार पर उन्होंने अलग-अलग स्थानों पर भेजे जाने वाले सामान की पैकिंग की थी. इसके बाद ई-कॉमर्स कंपनी के एजेंटों और ड्राइवरों की मदद से माल वाहन में लोड कराया गया था.



दो आरोपियों पर आरोप

शिकायत में बताया कि, रास्ते में गगन शाक्य और आशु ठाकुर उर्फ राजकुमार ने माल से छेड़छाड़ की. आरोप है कि दोनों ने पैकेट खोलकर असली सामान निकाल लिया और उसकी जगह प्लास्टिक व पत्थर के टुकड़े भर दिए. इसके बाद उन्हीं पैकेटों की डिलीवरी कर दी गई.