पार्सल खोला तो निकले पत्थर, कारोबारी को लगा लाखों का झटका, ग्वालियर में बड़ा फर्जीवाड़ा

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Gwalior Online Scam: ग्वालियर में ऑनलाइन डिलीवरी में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है. डिलीवरी के दौरान महंगी घड़ियों और लाइट की जगह पैकेटों में पत्थर और प्लास्टिक के टुकड़े भरकर ग्राहकों को भेज दिए गए. इस धोखाधड़ी में शिकायतकर्ता को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. जनकगंज थाना पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
दरअसल, यह मामला जनकगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. शिकायतकर्ता भूपेंद्र कुशवाह, पुत्र ठाकुर सिंह कुशवाह, निवासी गिरवाई नाका, लश्कर के रहने वाले हैं. भूपेंद्र अलग-अलग फर्मों के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर पर चाइना मॉडल लाइट, घड़ियां और अन्य सामान की सप्लाई करते हैं.
वाहन में लोड कराया था
भूपेंद्र ने पुलिस को बताया कि 15 अक्टूबर 2025 को मिले ऑनलाइन ऑर्डरों के आधार पर उन्होंने अलग-अलग स्थानों पर भेजे जाने वाले सामान की पैकिंग की थी. इसके बाद ई-कॉमर्स कंपनी के एजेंटों और ड्राइवरों की मदद से माल वाहन में लोड कराया गया था.
दो आरोपियों पर आरोप
शिकायत में बताया कि, रास्ते में गगन शाक्य और आशु ठाकुर उर्फ राजकुमार ने माल से छेड़छाड़ की. आरोप है कि दोनों ने पैकेट खोलकर असली सामान निकाल लिया और उसकी जगह प्लास्टिक व पत्थर के टुकड़े भर दिए. इसके बाद उन्हीं पैकेटों की डिलीवरी कर दी गई.
रास्ते में ही बदला सामान
जब ग्राहकों ने पैकेट खोले तो उनमें लाइट और घड़ियों की जगह प्लास्टिक और पत्थर के टुकड़े निकले. नाराज ग्राहकों ने सामान वापस कर दिया और कई ऑर्डर रद्द हो गए. शिकायतकर्ता को जब इसकी जानकारी मिली तो पता चला कि रास्ते में ही पैकेट बदल दिए गए थे.
लाखों रुपए का नुकसान
वहीं भूपेंद्र कुशवाह का कहना है कि इस घटना से उन्हें लाखों रुपये का नुकसान हुआ. जिन तीन जीएसटी फर्मों के जरिए वह कारोबार करते थे, उनका काम भी ठप हो गया. व्यापारिक प्रतिष्ठा खराब होने से वह बेरोजगार हो गए हैं और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. ऑनलाइन डिलीवरी में हो रही ऐसी घटनाओं से छोटे कारोबारियों का भरोसा टूट रहा है.
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