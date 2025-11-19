Advertisement
'ऑपरेशन सिंदूर' में शामिल फौजी को सता रहा राजा रघुवंशी कांड का डर, नर्स पत्नी का जीजा से नाजायज संबंध, पुलिस से लगाई गुहार

Gwalior News-ग्वालियर में एक फौजी ने अपनी पत्नी से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है. भारतीय सेना के सिपाही देवेंद्र ने पुलिस को आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी पर जायदाद और प्रॉपर्टी हड़पने की नीयत से शादी करने का आरोप लगाया है. फौजी का आरोप है कि उसकी पत्नी का जीजा से नाजायज संबंध है. पत्नी बार-बार झूठे मामले में फंसाने और जान से मारने की धमकी दे रही है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 19, 2025, 11:00 PM IST
Gwalior Army Jawan Fears For Life-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में भारतीय सेना के एक जवान ने अपनी पत्नी से जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है. ऑपरेशन सिंदूर में देश के लिए मोर्चा संभालने वाला यह फौजी अब अपने ही घर के अंदर मानसिक प्रताड़ना और धमकियों से जूझ रहा है. जवान का आरोप है कि उसकी पत्नी का उसके ही जीजा के साथ नाजायज संबंध है और वह उसे झूठे मामलों में फंसाने और पैसों का मांग कर ब्लैकमेल कर रही है. जवान ने आशंका जताई है कि कहीं उसके साथ भी इंदौर के राजा रघुवंशी कांड जैसा हादसा न हो जाए.

अप्रैल में हुई थी शादी
फौजी देवेंद्र सिंह राजावत, निवासी गोला का मंदिर, भारतीय सेना में सिपाही पद पर तैनात हैं. देवेंद्र ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उसकी शादी 25 अप्रैल 2025 को औरेया निवासी वंदना चौहान से हुई थी, जो मुरैना के सरकारी अस्पताल में नर्स है. देवेंद्र का आरोप है कि वंदना ने प्रॉपर्टी हड़पने की नीयत से प्लानिंग के तहत उससे शादी की. सुहागरात से पहले ही पत्नी ने उससे संपत्ति की जानकारी मांगी और जब उसने बताया कि सारी संपत्ति मां के नाम है, तो उसने विवाद खड़ा कर दिया और घर छोड़कर चली गई. 

पत्नी का जीजा के साथ है अवैध संबंध
देवेंद्र के अनुसार, शादी के दो दिन बाद उसे यह पता चला कि पत्नी वंदना का उसके जीजा कमल किशोर से अवैध संबंध है. इसी दौरान 29 अप्रैल को उसकी बहन अंजना ने जहर खाकर जान दे दी. देवेंद्र का कहना का है कि वंदना अपने जीजा के घर जाने की जिद कर रही थी, जिसे रोकने पर उसने मायके वालों को झूठी शिकायत कर दी. इसके बाद वंदना के पिता, भाई और रिश्तेदारों ने आकर देवेंद्र के साथ मारपीट की. हालांकि पंचायत में सच सामने आने पर वंदना के पिता और भाई ने माफी मांगते हुए उसे वापस विदा कर दिया. 

ऑपरेशन सिंदूर के चलते वापस ड्यूटी जॉइन की
इसी बीच 9 मई को देवेंद्र को ऑपरेशन सिंदूर में तैनाती का इमरजेंसी कॉल मिला और वह ड्यूटी पर चला गया. 17 मई को वापस लौटने पर उसकी मां ने बताया कि वंदना घर के जेवर लेकर मुरैना चली गई है. जब वह मुरैना पहुंचा, तो पता चला कि वंदना 15 दिन की छुट्टी लेकर आगरा गई है. फोन करने पर वंदना ने उसे धमकाया और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी. देवेंद्र ने बताया कि उसके बाद जीजा के लगातार धमकी भरे फोन आने लगे. अब पत्नी 50 लाख रुपए की मांग कर रही है. फौजी की शिकायत के बाद ग्वालियर पुलिस ने इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है. 

यह भी पढ़ें-POCSO केस में मदद के नाम पर महिला से आरक्षक ने की घिनौनी हरकत, किया शारीरिक शोषण

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

