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20 मिनट पहले का आखिरी कॉल...लास्ट रील ने खोला 'इंस्टाग्राम क्वीन' पलक रजक की मौत का राज

Palak Rajak Death Case: ग्वालियर में 'इंस्टाग्राम क्वीन' नाम से पहचानी जाने वाली पलक रजक की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मायके वाले कार-चेन के लिए प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जबकि ससुराल पक्ष ने पलक पर नशाखोरी की बात कही है. पुलिस पति को गिरफ्तार कर जांच में जुटी है

Written By  Manish kushawah|Last Updated: May 25, 2026, 12:22 AM IST
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Gwalior Instagram Queen News
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Gwalior Instagram Queen News: ग्वालियर की सोशल मीडिया स्टार पलक रजक की अचानक मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है. पलक रजक खुद को 'इंस्टाग्राम क्वीन' बताती थी. लेकिन मौत के बाद अब उसकी आखिरी रील्स और कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस के लिए अहम माने जा रहे हैं. शादी की पहली सालगिरह पर पलक ने एक रील शेयर करते हुए लिखा था, 'सत्यानाश होने वाले जितने रास्ते थे, मैं सब में वीआईपी एंट्री लेकर घुस गई...' यही नहीं, मौत से दो दिन पहले भी उन्होंने तनाव और घबराहट से जुड़ा एक दर्दनाक पोस्ट किया था.

इस मामले में पुलिस ने पलक के पति अमित रजक को धर दबोचा है. पूछताछ में अमित ने आरोप लगाया कि पलक को गांजे और शराब की बुरी लत थी. वहीं, थाने पहुंची ननद लता रजक ने मायके वालों पर गंभीर आरोप लगाए. उसने कहा कि पलक लड़कों के साथ घूमती थी और गुस्से में खुद को ब्लेड मार लेती थी. उसने पहले भी जान देने की कोशिश की थी. ननद ने दावा किया कि उसके पास पलक के कुछ अश्लील वीडियो हैं, जिन्हें वो जल्द सामने लाएगी. उसका कहना है कि उनके परिवार को फंसाया जा रहा है.
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परिवार ने लगाए आरोप
दूसरी तरफ, पलक के पिता मोहर सिंह ने ससुराल पक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए रोते हुए कहा कि, 'अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो उसे सामने लाओ, मेरी मरी हुई बेटी का चरित्र हनन मत करो.' मायके के लोगों का कहना है कि यह खुदकुशी नहीं बल्कि सीधे-सीधे मर्डर है. उन्होंने आरोप लगाया है कि ससुराल वाले एक चमचमाती कार और सोने की चेन के लिए पलक को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे उसकी जान चली गई.

पिता को बताई आपबीती
मौत के ठीक 20 मिनट पहले पलक ने अपने पिता को फोन मिलाकर रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई थी. बहन की तकलीफ सुनकर भाई प्रिंस उसे ससुराल से वापस लाने के लिए घर से निकलने ही वाला था, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही पलक की मौत की मनहूस खबर आ गई. सोशल मीडिया पर खूबसूरत गानों और वीडियो के दम पर हजारों फैंस का दिल जीतने वाली पलक की वही रील्स, आज उनकी मौत के बाद सबसे बड़ा राज बन चुकी हैं कि आखिर उस हंसती-खेलती लड़की के साथ क्या हुआ था.

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पोस्टमार्टम में खुलासा
पलक की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें मौत की वजह फांसी के फंदे पर लटकने से दम घुटना बताया गया है. डॉक्टर को शरीर पर किसी बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं. सीएसपी अतुल सोनी का कहना है कि, मायके वालों की शिकायत पर पति अमित, देवर आकाश और सास मीरा देवी के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने पति को तो जेल भेज दिया है, पर सास-देवर अब भी फरार हैं. फिलहाल पुलिस की टेक्निकल टीम पलक के फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाल रही है.

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