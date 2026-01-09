ग्वालियर-डबरा मार्ग पर तेज रफ्तार पलटी बस, 15 यात्री घायल, 9 को किया गया रेफर

Gwalior Accident News: ग्वालियर से डबरा जा रही यात्री बस जंगीपुर घोंघा तिराहे के पास पलट गई, जिसमें 15 यात्री घायल हो गए. 9 गंभीर घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है, जबकि हादसे के बाद नशे में होने का आरोपित बस चालक फरार है.
Gwalior Breaking News: ग्वालियर से डबरा क्षेत्र के ग्राम शुक्लहारी जा रही एक यात्री बस सोमवार शाम बड़े हादसे का शिकार हो गई. यह दुर्घटना डबरा अनुविभाग के पिछोर थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगीपुर घोंघा तिराहे के पास हुई, जहां तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. बस पलटते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों की चीख-पुकार सुनाई देने लगी. हादसे में करीब 15 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल और एंबुलेंस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया. कुछ घायलों को एंबुलेंस से तो कुछ को निजी वाहनों के माध्यम से डबरा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में पहले से मौजूद डॉक्टरों की टीम ने तत्काल उपचार शुरू किया. प्राथमिक इलाज के दौरान घायलों की स्थिति को देखते हुए गंभीर रूप से घायल यात्रियों को ग्वालियर रेफर करने का निर्णय लिया गया.
15 यात्री घायल, 9 गंभीर
हादसे में घायल कुल 15 यात्रियों में से 9 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल भेजा गया है. शेष घायलों का इलाज डबरा सिविल अस्पताल में जारी है. सूचना मिलते ही तहसील स्तर के वरिष्ठ अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल-चाल जाना. अधिकारियों ने अस्पताल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए कि इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही न हो और सभी घायलों को आवश्यक सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं.
लापरवाही पर उठे सवाल
शुरूआती जांच में सामने आया है कि बस चालक नशे की हालत में वाहन चला रहा था. हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों की गहन पड़ताल की जा रही है. इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और नशे में वाहन चलाने जैसी गंभीर लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन ने घायलों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है.
रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर
