ग्वालियर में 'महाकौशल एक्सप्रेस' में चढ़ गए 'श्रीधाम' ट्रेन के यात्री, अब झांसी भेजी गई रिपोर्ट
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2879269
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

ग्वालियर में 'महाकौशल एक्सप्रेस' में चढ़ गए 'श्रीधाम' ट्रेन के यात्री, अब झांसी भेजी गई रिपोर्ट

Gwalior News: ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसी गफलत हुई कि 'श्रीधाम' ट्रेन के यात्री महाकौशल एक्सप्रेस में चढ़ गए. अगर वक्त रहते यह पता नहीं चलता तो यात्रियों की ट्रेन छूट सकती थी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 13, 2025, 05:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर हुई गफलत
ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर हुई गफलत

Gwalior Railway Station: रेलवे स्टेशन पर अक्सर कई गलतियां ऐसी होती हैं, जिनका खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ता है. ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां एक गलती की वजह से  'श्रीधाम' एक्सप्रेस ट्रेन के यात्री महाकौशल एक्सप्रेस में चढ़ गए, ट्रेन चलने भी लगी. लेकिन जब अचानक से उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वह गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं तो तुरंत ही चेनपुलिंग कर ट्रेन को रोका गया और सभी यात्रियों को उतारा गया. वहीं इस दौरान ट्रेन भी करीब 10 मिनट तक रुकी रही. क्योंकि गलत ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों में कुछ बुजुर्ग भी थे, जिन्हें उतारने में समय लग गया. 

ग्वालियर में गलत डिस्प्ले चली 

दरअसल, यह पूरा मामला गलत डिस्प्ले की वजह से हुआ है. महाकौशल एक्सप्रेस ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर सुबह  6 बजकर 52 मिनट पर आई. लेकिन रेलवे स्टेशन की टीवी पर चल रही डिस्प्ले में श्रीधाम एक्सप्रेस आने की जानकारी दी गई. ऐसे में प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों ने ट्रेन का नंबर देखे बिना ही महाकौशल एक्सप्रेस में एंट्री ले ली. कुछ देर में ही ट्रेन चलने लगी लेकिन जब यात्रियों को इस बात का एहसास हुआ है कि वह गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं तो तुरंत ही चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोका गया. जिसके बाद आनन-फानन में सभी यात्री नीचे उतरे, वहीं श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन 7 बजकर 4 मिनट पर ग्वालियर रेलवे स्टेशन से आगे कि लिए रवाना हुई. 

ये भी पढे़ंः 'ट्रेन आज मैं चलाऊंगा' लोको पायलट हो गया हैरान, ग्वालियर में चूक पड़ जाती भारी

झांसी भेजी गई रिपोर्ट 

ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर हुई इस गलती की रिपोर्ट झांसी रेलवे मंडल को भेजी गई है, क्योंकि ग्वालियर जंक्शन झांसी रेलवे मंडल में आता है. हालांकि यह जानकारी भी सामने आई है कि डिस्प्ले पर ट्रेनों की समय सारिणी चलाने की जिम्मेदारी निजी कंपनी को मिली हुई है. ऐसे में जब ट्रेन महाकौशल एक्सप्रेस आ रही थी तो श्रीधाम का डिस्प्ले कैसे चलाया गया, यह जांच का विषय है. इसलिए यह रिपोर्ट ग्वालियर रेलवे के अधिकारियों ने झांसी रेल मंडल को भेज दी है. क्योंकि श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन ग्वालियर में सुबह 7 बजकर 7 मिनट पर आती है. लेकिन उसकी डिस्प्ले शाम को ही चला दी गई थी. 

इस गलती की वजह से महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन के समय में भी गड़बड़ी हो गई थी. माना जा रहा है कि इस मामले में एक्शन लिया जा सकता है. वहीं मौके पर मौजूद यात्रियों ने बताया कि गलत ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों में बुजुर्ग भी थे. ऐसे में मौके पर मौजूद कुली की मदद से उन्हें उतारा गया. 

ये भी पढे़ंः ग्वालियर में PM मोदी से मिलने आएंगे फिजी के राष्ट्रपति,जानिए किन मुद्दों पर होगी बात

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

gwalior newsGwalior Railway Station

Trending news

MP Crime News
MP Crime-बेटे बने जल्लाद, जबलपुर में 'कपूतों' ने पिता की हत्या की, 10 किमी दूर फेंका
bhopal news
Big Breaking: भोपाल में क्लोरीन गैस फैलने की संभावना से सनसनी, कई रूट डायवर्ट
mp news
आजादी के जश्न में शामिल हुआ वक्फ बोर्ड,MP की सभी संपत्तियों पर तिरंगा फहराने का आदेश
mp news
यूरिया न मिलने से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद, किसान कर रहे हैं अपनी फसल नष्ट
mp news
मास्टर प्लान से एमपी की सड़कें होंगी चकाचक, हर कोने तक पहुंचेगी विकास की रफ्तार
guna news
देवा पारदी मौत केस में नया मोड़, CBI ने TI को हिरासत में लिया, आरोप नहीं है स्पष्ट
Dewas News in hindi
MP में BJP विधायक का बड़ा बयान, 'ताजमहल को तेजोमहल कहा जाए'
rewa news
कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, मंच से कहा-डिप्टी CM मिट्‌टी खाने वाला कीड़ा
Janjgir-Champa Agniveer recruitment
पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप पर जांजगीर-चांपा के युवा, अग्निवीर भर्ती में 866 ने मारी बाजी
indore news
इंदौर ACP ऑफिस में हंगामा, सिपाही की पत्नी ने महिला आरक्षक को पीटा, जानें कहानी
;