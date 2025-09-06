MP के इस शहर में लाल मुंह के बंदरों का आतंक, वन विभाग ने पकड़ने किया इंकार

Gwalior News: लाल मुंह के बंदरों के आतंक से फिलहाल एमपी का एक शहर परेशान है, क्योंकि शहरवासियों को लाल मुंह के बंदर लगातार परेशान कर रहे हैं, वहीं वन विभाग और नगर निगम के अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डाल रहे हैं. वन विभाग ने बंदरों को पकड़ने से इंकार कर दिया है तो नगर निगम भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है. दरअसल, हम बात ग्वालियर शहर की कर रहे हैं, जहां लाल मुंह के बंदरों ने लोगों को परेशान कर रखा है. आलम यह है कि हर दिन सीएम हेल्पलाइन में बंदरों की शिकायत पहुंच रही है. लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

ग्वालियर में घूम रहे बंदर

दरअसल, इन दिनों ग्वालियर शहर में लाल मुंह के बंदरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. शहर में बंदरों के झुंड खुलेआम गलियों में घूमते हैं, घरों में घुस आते हैं और लोगों को घायल तक कर देते हैं, इसके बावजूद अब तक जिम्मेदारी तय नहीं हो सकी थी कि इन्हें पकड़ेगा कौन? लेकिन अब इस मामले में स्थिति स्पष्ट हो गई है. वन विभाग ने हाल ही में प्रदेश के सभी कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र भेजकर साफ कर दिया है कि बंदरों को पकड़ने की जिम्मेदारी अब नगर निगम, स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत की होगी. यानि ग्वालियर नगर निगम को ही बंदरों को पकड़ना होगा.

वन विभाग का हवाला

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, साल 2023 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन के तहत लाल मुंह वाले बंदरों को अनुसूचियों से बाहर कर दिया गया है. इसका मतलब ये है कि अब ये 'संरक्षित वन्यजीव' की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए, वन विभाग को इन्हें पकड़ने का अब कोई कानूनी अधिकार नहीं है. वन विभाग ने कहा है कि नगरीय निकाय प्रशिक्षित संस्थाओं या विशेषज्ञ एजेंसियों की मदद से बंदरों को पकड़ सकते हैं, और इसके लिए अब वन विभाग की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है.

बंदरों से परेशान लोग अक्सर घायल बंदरों या हमलों की शिकायत लेकर नगर निगम या वन विभाग के दफ्तरों का चक्कर काटते रहते हैं. लेकिन दोनों ही विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टालते रहे हैं. यही वजह है कि सीएम हेल्पलाइन पर भी वन विभाग के खिलाफ लगातार शिकायतें दर्ज की जा रही थीं.

