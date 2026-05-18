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'होश आया तो बेड पर न्यूड थे दोनों...', PhD छात्रा की मौत मामले में दिल्ली का क्रिकेटर गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

Datia Crime News: मध्य प्रदेश के दतिया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक पीएचडी छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 18, 2026, 07:21 PM IST
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PhD Student Suicide Case
PhD Student Suicide Case

Gwalior PhD Student Suicide Case: ग्वालियर में दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कराने के कुछ ही घंटों बाद दतिया में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाली 25 साल की पीएचडी छात्रा मामले में फरार मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पड़ाव थाना पुलिस ने आरोपी योगेश रावत को अशोकनगर से घेराबंदी कर पकड़ा. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी दिल्ली के एक क्लब से क्रिकेट खेलता था और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था. पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया.

दरअसल, दतिया में शुक्रवार रात पीएचडी छात्रा के सुसाइड की सूचना मिलते ही ग्वालियर पुलिस अलर्ट हो गई. एसएसपी के निर्देश पर पड़ाव थाना पुलिस की विशेष टीमों ने आरोपी की तलाश में चार से पांच शहरों में लगातार दबिश दी. तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने रविवार रात आरोपी योगेश रावत को अशोकनगर से गिरफ्तार कर ग्वालियर लाया. आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था.
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नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म 
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी योगेश रावत ने अपनी बहन की सहेली रही पीड़िता को झांसे में लिया और बाद में उसे प्रताड़ित करने लगा. आरोप है कि 13 मार्च को सुबह 9 बजे योगेश ने कोचिंग के लिए जा रही छात्रा को रास्ते में रोका और नाश्ता कराने के बहाने फूलबाग स्थित होटल के कमरा नंबर-107 में ले गया. वहां उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया.

वीडियो वायरल करने की दी धमकी
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि जब उसे होश आया, तो वह और योगेश दोनों न्यूड बेड पर थे. विरोध करने पर योगेश ने शादी का वादा किया, लेकिन चुपके से उसके न्यूड वीडियो और फोटो भी बना लिए. इसी अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने दो दिन बाद यानी 15 मार्च को फिर उसी होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद 15 मई को ग्वालियर के पड़ाव थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन कुछ देर बाद दतिया पहुंचकर पीड़िता ने फांसी लगाकर जान दे दी थी.

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