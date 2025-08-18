Gwalior Today News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है. बदमाशों ने सारी हदें पार करते हुए एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी. हिस्ट्रीशीटर बदमाशों ने शराब के लिए पैसे न देने के मामूली विवाद में युवक को बंदूक की नोक पर उसके घर से उठा लिया. इसके बाद उन्होंने युवक की बेरहमी से पिटाई की और उसे पैर छूने और 'पापा' कहने पर मजबूर किया. मारपीट के बाद बदमाश युवक को अधमरी हालत में छोड़कर फरार हो गए. इस घटना में 5 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. यह पूरा मामला ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र का है.

यह भी पढ़ें: ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को मिल सकती है MPCA की कमान ? पिता-दादा भी रह चुके हैं अध्यक्ष

युवक को पीट-पीटकर मौत के मुहाने पर पहुंचाया

दरअसल, ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र में क्रूरता की हदें पार कर दी गईं, जब हिस्ट्रीशीटर बदमाशों देव परमार, विक्रम तोमर और वीर तोमर ने युवक अंशु गुर्जर को बंदूक की नोक पर घर से उठाने के बाद बेरहमी से मारपीट की. इतना ही नहीं, उसे सड़क पर अपने पैर छूने और बार-बार खुद को 'पापा' कहने पर मजबूर किया गया और अधमरी हालत में फेंक दिया गया. बताया जा रहा है कि विवाद शराब के पैसों को लेकर हुआ था. मारपीट करने वाले सभी अपराधी हिस्ट्रीशीटर हैं. पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है.

यह भी पढ़ें: Gwalior Gangster News: भोला सिकरवार हत्याकांड में बड़ा खुलासा, आरोपियों ने ऐसे उतारा था मौत के घाट

पैर छुआया और पापा बुलवाने पर मजबूर किया

सोमवार को सामने आए मारपीट के एक वीडियो ने सनसनी फैला दी. बताया जा रहा है कि वीडियो के बाद पुलिस ने खुद पीड़ित से संपर्क किया. युवक ने समाज के लोगों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है. वायरल वीडियो में कुछ लोग एक युवक को ज़मीन पर बिठाकर बेरहमी से पीटते नज़र आ रहे हैं. हमलावर युवक से बार-बार 'पापा' कहने का दबाव बना रहे थे. पीड़ित का आरोप है कि उसे बंदूक की नोक पर उसके घर से जबरन उठाया गया था.

रिपोर्ट- करतार सिंह राजपूत

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!