MP News: लैंडिंग के दौरान अचानक लड़खड़ाया बेंगलुरु-ग्वालियर विमान, यात्रियों की अटकी सांसें

Gwalior Airport Flight: बेंगलुरु से ग्वालियर जा रही एक फ्लाइट में अचानक तकनीकी खराबी आने से यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई. पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराकर एक बड़े विमान हादसे को टाल दिया. इस घटना में सभी यात्री सुरक्षित हैं. यात्रियों ने बताया कि विमान में तकनीकी खराबी आने के बावजूद पायलट ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, जिससे वे डर गए. यात्रियों के मुताबिक डर के मारे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं. इस घटना ने एक बार फिर विमान सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें: दलित अधिकारी के साथ विभागीय भेदभाव! चटाई पर बैठकर अफसर कर रहा काम, नहीं मिली टेबल-कुर्सी

लैंडिंग के दौरान अचानक लड़खड़ाया बेंगलुरु-ग्वालियर विमान

दरअसल, बेंगलुरु से ग्वालियर आ रहा एक विमान तकनीकी खराबी के कारण अस्थिर और लड़खड़ा गया. लैंडिंग के दौरान विमान में झटके लगे, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई. पायलट पहले प्रयास में सुरक्षित लैंडिंग नहीं करा सका, लेकिन दूसरे प्रयास में उसने विमान को सुरक्षित उतार लिया. यात्रियों के अनुसार उड़ान के दौरान विमान में असामान्य कंपन और झटके महसूस हुए, जिससे वे घबरा गए.

यह भी पढ़ें: Gwalior News: गर्लफ्रेंड के सामने मोमोज वाले ने मांगी उधारी, सुनते ही भड़का आशिक; लड़की के सामने फिर जो हुआ...

एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी

घटना के बाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई. कई यात्री विमान से उतरते ही दहशत में आ गए और खराब सेवाओं पर नाराजगी जताई. यात्रियों का कहना है कि जब यात्रियों की जान खतरे में थी, तब पायलट ने विमान में कोई घोषणा नहीं की.

रिपोर्ट- करतार सिंह राजपूत

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!