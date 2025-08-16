MP News: लैंडिंग के दौरान अचानक लड़खड़ाया बेंगलुरु-ग्वालियर विमान, यात्रियों की अटकी सांसें
MP News: लैंडिंग के दौरान अचानक लड़खड़ाया बेंगलुरु-ग्वालियर विमान, यात्रियों की अटकी सांसें

Gwalior News: बेंगलुरु से ग्वालियर आ रहा एक विमान तकनीकी खराबी के कारण लड़खड़ा गया. इससे यात्रियों की साँसें फूल गईं. हालांकि पायलट ने समझदारी से इमरजेंसी लैंडिंग कराई, जिससे सभी यात्री सुरक्षित हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 16, 2025, 07:44 PM IST
MP News: लैंडिंग के दौरान अचानक लड़खड़ाया बेंगलुरु-ग्वालियर विमान, यात्रियों की अटकी सांसें

Gwalior Airport Flight: बेंगलुरु से ग्वालियर जा रही एक फ्लाइट में अचानक तकनीकी खराबी आने से यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई. पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराकर एक बड़े विमान हादसे को टाल दिया. इस घटना में सभी यात्री सुरक्षित हैं. यात्रियों ने बताया कि विमान में तकनीकी खराबी आने के बावजूद पायलट ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, जिससे वे डर गए. यात्रियों के मुताबिक डर के मारे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं. इस घटना ने एक बार फिर विमान सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

लैंडिंग के दौरान अचानक लड़खड़ाया बेंगलुरु-ग्वालियर विमान
दरअसल, बेंगलुरु से ग्वालियर आ रहा एक विमान तकनीकी खराबी के कारण अस्थिर और लड़खड़ा गया. लैंडिंग के दौरान विमान में झटके लगे, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई. पायलट पहले प्रयास में सुरक्षित लैंडिंग नहीं करा सका, लेकिन दूसरे प्रयास में उसने विमान को सुरक्षित उतार लिया. यात्रियों के अनुसार उड़ान के दौरान विमान में असामान्य कंपन और झटके महसूस हुए, जिससे वे घबरा गए.

 एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी
घटना के बाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई. कई यात्री विमान से उतरते ही दहशत में आ गए और खराब सेवाओं पर नाराजगी जताई. यात्रियों का कहना है कि जब यात्रियों की जान खतरे में थी, तब पायलट ने विमान में कोई घोषणा नहीं की.

रिपोर्ट- करतार सिंह राजपूत

