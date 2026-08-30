ग्वालियर में 'ऑपरेशन ईगल' का बड़ा एक्शन! पुलिस ने 12 शातिर बदमाशों को दबोचा; देसी कट्टे, पिस्टल और जिंदा कारतूस जब्त

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मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आपराधिक गतिविधियों और अवैध हथियारों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के मकसद से SSP धर्मवीर सिंह की देखरेख में ऑपरेशन ईगल चलाया गया. ASP सुजावल जग्गा, ASP शिवेश सिंह बघेल और ASP (ग्रामीण) जयराज कुबेर की अगुवाई में सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि वे अवैध हथियार रखने वालों और सोशल मीडिया पर हथियार दिखाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. इसी कड़ी में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने जिले भर में एक साथ छापेमारी की और 12 बदमाशों को गिरफ्तार किया.
एसएसपी धर्मवीर सिंह का बड़ा एक्शन
दरअसल, ग्वालियर SSP के निर्देशों पर सभी थाना प्रभारियों को अवैध हथियारों और सोशल मीडिया पर हथियार दिखाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था. इस अभियान के तहत अलग-अलग थानों की पुलिस ने 29-30 अगस्त की रात संदिग्धों की जांच की. महाराजपुरा इलाके में दो बदमाशों के पास दो देसी पिस्टल और चार राउंड कारतूस मिले, जबकि दो अन्य को हजीरा में पकड़ा गया. हजीरा में पकड़े गए लोगों में से एक के पास से 32 बोर की पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस बरामद हुए, और दूसरे के पास से 315 बोर की देसी पिस्टल और एक खाली कारतूस जब्त किया गया.
पुलिस ने 12 शातिर बदमाशों को दबोचा
क्राइम ब्रांच ने सिरोल इलाके में एक बदमाश से देसी पिस्टल भी जब्त की. मुरार, पनिहार, उटीला, डबरा देहात, पुरानी छावनी, गोला का मंदिर और झांसी रोड पुलिस थानों के इलाकों से एक-एक व्यक्ति को 315 बोर की देसी पिस्टल और ज़िंदा कारतूस के साथ गिरफ़्तार किया गया. पुलिस ने सभी 12 आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज किए हैं और हथियारों के स्रोत और उनके इस्तेमाल से होने वाले संभावित अपराधों का पता लगाने के लिए पूछताछ शुरू कर दी है. इस पूरे ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच के साथ-साथ दस थानों की पुलिस टीमों ने अहम भूमिका निभाई.
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