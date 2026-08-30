ग्वालियर में 'ऑपरेशन ईगल' का बड़ा एक्शन! पुलिस ने 12 शातिर बदमाशों को दबोचा; देसी कट्टे, पिस्टल और जिंदा कारतूस जब्त

एसएसपी धर्मवीर सिंह का बड़ा एक्शन

दरअसल, ग्वालियर SSP के निर्देशों पर सभी थाना प्रभारियों को अवैध हथियारों और सोशल मीडिया पर हथियार दिखाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था. इस अभियान के तहत अलग-अलग थानों की पुलिस ने 29-30 अगस्त की रात संदिग्धों की जांच की. महाराजपुरा इलाके में दो बदमाशों के पास दो देसी पिस्टल और चार राउंड कारतूस मिले, जबकि दो अन्य को हजीरा में पकड़ा गया. हजीरा में पकड़े गए लोगों में से एक के पास से 32 बोर की पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस बरामद हुए, और दूसरे के पास से 315 बोर की देसी पिस्टल और एक खाली कारतूस जब्त किया गया.