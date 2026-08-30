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ग्वालियर में 'ऑपरेशन ईगल' का बड़ा एक्शन! पुलिस ने 12 शातिर बदमाशों को दबोचा; देसी कट्टे, पिस्टल और जिंदा कारतूस जब्त

Gwalior News: ग्वालियर के SSP धर्मवीर सिंह के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन ईगल के तहत पुलिस ने 12 बदमाशों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के पास से 11 देसी पिस्टल (315 बोर), एक 32 बोर की पिस्टल और 18 जिंदा व खाली कारतूस बरामद किए गए हैं.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 30, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:27 PM IST
ग्वालियर में 'ऑपरेशन ईगल' का बड़ा एक्शन! पुलिस ने 12 शातिर बदमाशों को दबोचा; देसी कट्टे, पिस्टल और जिंदा कारतूस जब्त

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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