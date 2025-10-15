ग्वालियर में स्कूल बंद, 4 हजार जवान तैनात, 36 जगह नाकाबंदी… कड़े पहरे में पूरा शहर

Madhya Pradesh News In Hindi: ग्वालियर में डॉ.भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर चल रहे विवाद और उससे पैदा हुए तनाव के कारण प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं. सोशल मीडिया पर बढ़ते विवाद और लोगों द्वारा एक-दूसरे को देख लेने और सबक सिखाने की दी जा रही चुनौतियों से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का डर पैदा हो गया है. इसलिए कलेक्टर रुचिका चौहान ने स्टूडेंट्स की सुरक्षा पक्का करने के लिए 15 अक्टूबर को 12वीं क्लास तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है. साथ ही चार हज़ार पुलिसवाले भी तैनात किए गए हैं.

कड़े पहरे में ग्वालियर शहर

दरअसल कई अपील और दलीलों के बावजूद ग्वालियर में डॉ.भीमराव अंबेडकर मूर्ति विवाद बढ़ता दिख रहा है. सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को देख लेने और सबक सिखाने के चैलेंज पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं. ऐसे में 15 अक्टूबर को कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है. कलेक्टर रुचिका चौहान ने 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है. ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुरी में 30 से ज़्यादा चेकपॉइंट बनाए गए हैं. अकेले ग्वालियर में 36 नाकाबंदी पॉइंट हैं और करीब 4,000 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं.

डॉ. आंबेडकर पर विवादित टिप्पणी से मचा बवाल

बता दें कि एडवोकेट अनिल मिश्रा ने डॉ.अंबेडकर पर कमेंट किया था, जिसके बाद SC और ST संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था. उन्होंने 15 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन करने का वादा किया था. डॉ. अंबेडकर पर विवादित बयान के बाद अनुसूचित जाति के संगठनों ने आज विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है. इसके जवाब में सवर्ण समाज के लोगों की चुनौती से निपटने के लिए कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं. विरोध प्रदर्शन की उम्मीद में इंस्पेक्टर जनरल, DIG और SSP भी सभी इलाकों पर नज़र रख रहे हैं.