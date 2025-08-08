 'हैलो, एमपी के ऊर्जा मंत्री बोल रहे...' यूपी के डिप्टी सीएम से फोन कर कर दी ऐसी मांग, चंबल में हड़कंप
'हैलो, एमपी के ऊर्जा मंत्री बोल रहे...' यूपी के डिप्टी सीएम से फोन कर कर दी ऐसी मांग, चंबल में हड़कंप

MP Energy Minister Fake Call: चंबल के पास इटावा के रहने वाले एक युवक ने भाई को केस से छुड़वाने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम को कॉल कर दिया. कहा मैं मध्य प्रदेश का ऊर्जा मंत्री बोल रहा हूं. लेकिन कॉल की गंभीरता देखते हुए, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, युवक की लोकेशन ट्रैस कर गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 08, 2025, 12:13 PM IST
MP Energy Minister Fake Call
MP Energy Minister Fake Call

Gwalior Fake Call: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने खुद को मध्य प्रदेश का ऊर्जा मंत्री बताकर यूपी के डिप्टी सीएम को फोन कर डाला. आरोपी युवक ने फोन पर सिफारिश करते हुए अपने भाई को एक आपराधिक मामले से बचाने की मांग की थी. कॉल की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक का लोकेशन ट्रैक कर उसे धर दबोचा.

गिरफ्तार युवक की पहचान अंकित सिंह परिहार के रूप में हुई है, जो इटावा जिले का रहने वाला है. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी के पास से मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का फर्जी पहचान पत्र और एसपीजी कार्ड भी बरामद किया गया है. पुलिस को शक है कि उसने पहले भी इस तरह की धोखाधड़ी की घटनाएं की होंगी.

डिप्टी सीएम से सिफारिश
बताया जा रहा है कि अंकित सिंह ने यूपी के डिप्टी सीएम को फोन कर अपने भाई को एक केस से छुड़वाने की सिफारिश की थी. कॉल में उसने खुद को ऊर्जा मंत्री बताकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन डिप्टी सीएम के स्टाफ को शक हुआ और कॉल ट्रेस करवाया गया. जल्द ही इटावा पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

आरोपी से पूछताछ जारी
फिलहाल इटावा पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ग्वालियर पुलिस को भी इस मामले की जानकारी दे दी गई है, क्योंकि मामला मध्य प्रदेश की छवि से जुड़ा हुआ है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने फर्जी आईडी और एसपीजी कार्ड कहां से बनवाए और क्या इस तरह की फर्जी सिफारिशें उसने पहले भी की हैं.

