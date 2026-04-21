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बीच सड़क पर हाथ से गिरा पाउच, नई बहू के लिए खरीदे 15 तोला जेवर गायब! बाजार में हड़कंप

Gwalior News: ग्वालियर के मुरार सदर बाजार में दिन-दहाड़े गहनों से भरा एक पाउच गायब हो गया. जब दूल्हे की बहन कार से बाहर निकल रही थी, तो वह पाउच उसके हाथों से फिसल गया. इसके बाद दो महिलाओं ने वह पाउच उठाया और वहां से चली गईं.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 21, 2026, 02:18 PM IST
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एआई जनरेटेड फोटो
एआई जनरेटेड फोटो

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित मुरार सदर बाजार में एक ऐसी घटना घटी, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. शहर के एक प्रोजेक्ट इंजीनियर का परिवार अपनी नई बहू के लिए सोने के गहने खरीदने बाजार आया था. जैसे ही परिवार के सदस्य अपनी कार से बाहर निकले, गहनों से भरा एक पाउच भीड़-भाड़ के बीच दूल्हे की बहन के हाथ से फिसलकर गलती से सड़क पर गिर गया और फिर अचानक गायब हो गया.

गिरते ही पाउच पर झपटीं दो महिलाएं
हैरानी की बात है कि परिवार को तुरंत इस बात का एहसास नहीं हुआ और वे आगे बढ़ गए. ठीक उसी समय, वहां से गुजर रही दो महिलाओं की नजर उस पाउच पर पड़ी. CCTV फुटेज के अनुसार उन महिलाओं ने पाउच उठाया और उसे खोलकर देखा. उसके अंदर भारी मात्रा में सोना देखकर वे दंग रह गईं. लेकिन पुलिस या आस-पास मौजूद लोगों को सूचित करने के बजाय, वे पाउच लेकर तुरंत बाजार से गायब हो गईं.

यह भी पढ़ें: शादी सीजन में बड़ी राहत! औंधे मुंह गिरा सोना, चांदी के दाम स्थिर, जानिए 21 अप्रैल के रेट

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थैली में था 15 तोला सोना
परिजनों के अनुसार उस थैली में लगभग 15 तोला सोना था, जिसमें एक कीमती रानी हार (लंबा हार), हाथफूल (हाथ का गहना), और कई अंगूठियां शामिल थीं. जब परिवार को थोड़ी देर बाद पता चला कि थैली गायब है, तो वहां अफरा-तफरी मच गई. मुरार पुलिस स्टेशन को तुरंत सूचित किया गया. पुलिस ने आस-पास की दुकानों से CCTV फुटेज हासिल कर ली है, जिसमें उन महिलाओं को गहने ले जाते हुए साफ देखा जा सकता है. पुलिस अब उन महिलाओं की पहचान करने और चोरी हुए गहनों को बरामद करने के प्रयासों में सक्रिय रूप से जुटी हुई है. यह घटना बाजार क्षेत्र के भीतर सुरक्षा और सतर्कता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है.

नई बहू के लिए गहने खरीदने बाजार आया था परिवार
यह घटना सोमवार दोपहर लगभग 12:53 बजे हुई. बताया जा रहा है कि एक प्रोजेक्ट इंजीनियर का परिवार शादी के बाद अपनी नई बहू के लिए गहने खरीदने बाजार आया था, तभी यह घटना घटित हुई.

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