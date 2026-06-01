ग्वालियर-चंबल में प्री-मानसून गतिविधियां शुरू, तापमान में गिरावट, गर्मी से मिलेगी राहत

Gwalior Weather: एमपी में अब धीरे-धीरे प्री मानसून एक्टिव होना शुरू हो रहा है. ग्वालियर-चंबल में भी मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. सोमवार की सुबह से ही यहां बादलों की लुकाछिपी जारी थी. जबकि ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में भी गिरावट रही. ऐसे में सुबह के वक्त गर्मी का एहसास कम रहा. रविवार को दिनभर तेज धूप रही थी. लेकिन देर शाम तक बूंदाबांदी ने मौसम सुहावना बना दिया था. रविवार की रात से ही मौसम बदलना शुरू हो गया था. मौसम विभाग ने आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई है.

ग्वालियर-चंबल के तापमान में गिरावट

मौसम विभाग का अनुमान है कि ग्वालियर-चंबल संभाग में अगले तीन दिनों तक मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है. इस अवधि में आसमान में आंशिक बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है. मौसम में लगातार बदलाव के कारण तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. रविवार देर रात शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई. इसका असर तापमान पर भी देखने को मिला. न्यूनतम तापमान में लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई और यह 24.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. तापमान में आई इस गिरावट से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत महसूस हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

विशेषज्ञों का कहना है कि प्री-मानसून गतिविधियों के चलते स्थानीय स्तर पर वर्षा की परिस्थितियां बनती रहेंगी. कुछ इलाकों में अचानक बादल छाने, तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है. ऐसे में मौसम का स्वरूप दिनभर में कई बार बदल सकता है.

एमपी में एक्टिव हो रहा प्री-मानसून

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मध्य प्रदेश में इन दिनों प्री-मानसून सिस्टम सक्रिय है. जिसके चलते कई जिलों में मौसम तेजी से बदल रहा है. रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश का दौर देखने को मिला. जानकारी के अनुसार 15 जिलों में तेज हवाएं चलीं, जबकि 21 जिलों में बारिश दर्ज की गई है. बदलते मौसम के हिसाब से लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

ये भी पढ़ेंः आंधी-पानी ने बदला MP का मिजाज, मौसम हुआ कूल-कूल, कई जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!