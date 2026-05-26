MP में मौसम का यू-टर्न! नौतपे के बीच भोपाल-ग्वालियर में प्री-मानसून की एंट्री, हीटवेव का अलर्ट

Bhopal Gwalior weather update: मध्य प्रदेश में नौतपा की शुरुआत के साथ ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. ग्वालियर संभाग में गर्म हवाओं का असर लगातार बना हुआ है. वहीं राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में दिनभर लू चलने से लोग घरों में रहने को मजबूर रहे, जिससे सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा. हालांकि भीषण गर्मी और लू के बीच लोगों के लिए राहत भरी खबर भी सामने आई है. मौसम विभाग के अनुसार 28 मई से प्रदेश में प्री-मानसून शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं. इस दौरान उत्तर और दक्षिण मध्यप्रदेश के जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

इससे पहले मंगलवार के लिए भीषण लू की स्थिति को देखते हुए 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है. भोपाल और ग्वालियर समेत कुल 45 जिलों के लू चलने की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है. इसमें 28 मई को ग्वालियर, चंबल संभाग के 14 जिलों में बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी शामिल है. मौसम की इन स्थितियों का कारण पश्चिमी क्षेत्र से एक ट्रफ (गर्त) का गुजरना बताया गया है.



हीटवेव का येलो अलर्ट जारी

ग्वालियर में सबसे अधिक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं भोपाल में 43.4 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग ने 22 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें भोपाल, ग्वालियर, मंदसौर, रतलाम, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, शहडोल, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना और अनुपपुर शामिल हैं.

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भोपाल में बारिश के साथ नौतपे की शुरुआत

बता दें कि, नौतपा के पहले दिन ही भोपाल, उमरिया और दमोह सहित 15 से अधिक जिलों में तेज गर्मी के साथ बारिश हुई. वहीं पिछले 14 सालों में राजधानी भोपाल में भोपाल में नौतपा के दौरान सात बार बारिश दर्ज की गई है, जबकि दो मौकों पर केवल हल्की बूंदाबांदी हुई. इस बार बिल्कुल शुरुआत में ही हल्की बूंदाबांदी हो गई.

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