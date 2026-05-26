Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3229320
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

MP में मौसम का यू-टर्न! नौतपे के बीच भोपाल-ग्वालियर में प्री-मानसून की एंट्री, हीटवेव का अलर्ट

Bhopal Gwalior weather update: मध्य प्रदेश में नौतपे के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है. एक ओर भोपाल और ग्वालियार में हीटवेव का अलर्ट जारी है, वहीं दूसरी ओर 28 मई से प्री मानसून गतिविधियों के संकेत मिल रहे हैं. मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और आंधी की संभावना जताई है.

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 26, 2026, 01:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP में मौसम का यू-टर्न! नौतपे के बीच भोपाल-ग्वालियर में प्री-मानसून की एंट्री, हीटवेव का अलर्ट

Bhopal Gwalior weather update: मध्य प्रदेश में नौतपा की शुरुआत के साथ ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. ग्वालियर संभाग में गर्म हवाओं का असर लगातार बना हुआ है. वहीं राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में दिनभर लू चलने से लोग घरों में रहने को मजबूर रहे, जिससे सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा. हालांकि भीषण गर्मी और लू के बीच लोगों के लिए राहत भरी खबर भी सामने आई है. मौसम विभाग के अनुसार 28 मई से प्रदेश में प्री-मानसून शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं. इस दौरान उत्तर और दक्षिण मध्यप्रदेश के जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

इससे पहले मंगलवार के लिए भीषण लू की स्थिति को देखते हुए 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है. भोपाल और ग्वालियर समेत कुल 45 जिलों के लू चलने की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है. इसमें 28 मई को ग्वालियर, चंबल संभाग के 14 जिलों में बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी शामिल है.  मौसम की इन स्थितियों का कारण पश्चिमी क्षेत्र से एक ट्रफ (गर्त) का गुजरना बताया गया है.
 

हीटवेव का येलो अलर्ट जारी 
ग्वालियर में सबसे अधिक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं भोपाल में 43.4 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग ने 22 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें भोपाल, ग्वालियर, मंदसौर, रतलाम, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, शहडोल, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना और अनुपपुर शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भोपाल में बारिश के साथ नौतपे की शुरुआत
बता दें कि, नौतपा के पहले दिन ही भोपाल, उमरिया और दमोह सहित 15 से अधिक जिलों में तेज गर्मी के साथ बारिश हुई. वहीं पिछले 14 सालों में राजधानी भोपाल में भोपाल में नौतपा के दौरान सात बार बारिश दर्ज की गई है, जबकि दो मौकों पर केवल हल्की बूंदाबांदी हुई. इस बार बिल्कुल शुरुआत में ही हल्की बूंदाबांदी हो गई. 

ये भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच आंधी-बारिश का अलर्ट, 20 जिलों में चलेगी लू, राजनांदगांव सबसे गर्म; पारा 46°C के पार

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

 

TAGS

MP Pre Monsoon

Trending news

MP Pre Monsoon
MP में मौसम का यू-टर्न! नौतपे के बीच भोपाल-ग्वालियर में प्री-मानसून की एंट्री...
indore news
इंदौर में पानी संकट पर कांग्रेस का हंगामा, पुलिस से झड़प के बाद 18 लोगों पर केस दर्ज
Ujjain Simhastha 2028
सिंहस्थ 2028 की तैयारी, हाईटेक सुरक्षा के लिए तैयार हो रहे पुलिस मास्टर ट्रेनर्स
ratlam news
रतलाम में यूको बैंक के कर्मचारी पर ग्राहकों के पैसे हड़पने का आरोप
datia news
'अब तो बात करोगी ना', गर्लफ्रेंड की शर्त पूरी करने चंदौली से दतिया पहुंचा युवक
kuno cheetahs shifting
MP के चीतें बढ़ाएंगे गुजरात की शान, कूनो से कच्छ भेजे जाएंगे 4 चीते...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: ट्विशा शर्मा के परिजनों से मिलने पहुंची CBI, मैहर में महिला को छत से फेंका, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
bhopal news
भोपाल में बजेगा सायरन, दौड़ती एंबुलेंस से घबराएं नहीं, शहर में होगा मॉक ड्रिल
Bakrid Holiday
Bakrid Holiday 2026: MP में बदल गई बकरीद की छुट्टी की तारीख, जानिए 27 या 28 मई
Twisha Sharma Case
अब ट्विशा शर्मा मौत मामले में CBI करेगी जांच, भोपाल में दर्ज की एफआईआर