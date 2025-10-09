Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2954603
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

परिवार को पीटा, प्रेग्नेंट बहू का किया अपहरण... 20 बदमाशों ने गांव में घुसकर की किडनैपिंग

Gwalior News-ग्वालियर में एक बदमाश ने अपने 20 साथियों के साथ मिलकर गर्भवती महिला का अपहरण कर लिया. गांव में घुसे हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर मारपीट की इसकी बाद गर्भवती बहू का अपहरण कर लिया. इस वारदात के दौरान साथी बदमाश लगातार फायरिंग करते रहे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 09, 2025, 04:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

परिवार को पीटा, प्रेग्नेंट बहू का किया अपहरण... 20 बदमाशों ने गांव में घुसकर की किडनैपिंग

MP Crime News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला का अपहरण कर लिया गया. एक बदमाश अपने 20 साथियों के साथ हथियार लेकर गुर्जा गांव पहुंचा. गांव में एक घर में बदमाश और उसके साथियों ने धावा बोल दिया. कुछ बदमाश घर के अंदर घुसे, बाकी साथी बाहर फायरिंग करते रहे. इस दौरान घरवालों के साथ जमकर मारपीट की गई. इसके बाद उनकी गर्भवती बहू का अपहरण कर फरार हो गए. 

गांव में दहशत का माहौल 
घटना बुधवार रात की है, वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. पुलिस के अनुसार, मुरैना के तिलौंदा का रहने वाले योगेंद्र गुर्जर उर्फ योगी की शादी रीना उर्फ अंजू से तय हुई थी. उसकी आपराधिक गतिविधियों के कारण रीना के परिजनों ने रिश्ता तोड़ दिया था. रीना की शादी गुर्जा गांव के गिर्राज गुर्जर से करीब डेढ़ साल पहले कर दी गई. 

बदला लेने की ठानी
रिश्ता टूटने और रीना की दूसरी जगह शादी होने पर योगी ने बदला लेने की ठान ली. उसने धमकी दी थी कि वह गिर्राज की हत्या करने के बाद रीना से शादी करेगा. बुधवार रात योगी 20 से ज्यादा हथियाबंद साथियों के साथ गिर्जा गांव पहुंचा. कुछ बदमाश गाड़ियों से उतरे और घर के बाहर फायरिंग करने लगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

घर में घुसकर की मारपीट 
घर के बाहर कुछ बदमाश खड़े रहे, जबकि 8 से 10 बदमाश घर में घुसकर गिर्राज के पिता, मां, दादी और चाचा को बंदूक के बाट और डंडों से बेरहमी से पीटते रहे. बाकी घर के बाहर फायरिंग करते रहे. बदमाशों ने 9 महीने की गर्भवती बहू रीना को जबरन उठा लिया और फरार हो गए. रीना के पति गिर्राज ने बताया योगी करीब अपने साथियों के साथ आया और अचानक फायरिंग शुरू कर दी. पत्नी रीना गर्भवती है और डिलीवरी में केवल 8-10 दिन बाकी हैं. 

शादी के समय भी की थी फायरिंग 
शादी के समय भी योगी ने फायरिंग की थी. तब पुलिस की निगरानी में शादी कराई गई थी. उसने मुझे धमकी दी थी कि बारात नहीं पहुंचने दूंगा. गिर्राज ने बताया कि वो बागी है, पहले भी कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे. फिलहाल पुलिस आसपास के क्षेत्रों और CCTV फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी है.

यह भी पढ़ें-जबलपुर में 'लव जिहाद'! असलम ने 'अरिवंद' बनकर की दोस्ती, 5 साल तक किया दुष्कर्म

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP Crime Newsgwalior newsgwalior kidnapping

Trending news

mp news
इंदौर नगर निगम में बड़ा फैसला, कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की पार्षदी खत्म
pm surya ghar yojna
बिजली बिल हो जाएगा 'जीरो', बस छत पर लगवा लें ये चीज; सरकार देगी 1 लाख रुपये
mp news
जबलपुर में 'लव जिहाद'! असलम ने 'अरिवंद' बनकर की दोस्ती, 5 साल तक किया दुष्कर्म
damoh news in hindi
दमोह में मिली1000 साल पुरानी मूर्तियां, ब्रह्मा, विष्णु और शिव समेत कई प्रतिमाएं
Kanshiram
कांशीराम ने पहली बार छत्तीसगढ़ से लड़ा था चुनाव, दलित बाहुल्य सीट से मिली थी हार
chhatarpur Liquor
अब एमपी में दारूबाजों की खैर नहीं! शराब पीने या बेचने वालों के लिए बनाए खतरनाक नियम
khandwa news
बाल सुधार गृह से 6 किशोर फरार, बाथरूम की दीवार देखकर पुलिस के उड़े होश; सर्चिंग जारी
gwalior crime news
रास्ता पूछने के बहाने ठग ले गए गहने! ग्वालियर में सक्रिय आगरा गैंग का पर्दाफाश
bhopal news
खाली प्लॉट में मिले मानव अंग, हत्या के बाद टुकड़े कर बोरे में फेंकी गई लाश
chhattisgarh news
झोलाछाप डॉक्टर ने फिर ली मासूम की जान! 12 साल की बच्ची की मौत से गांव में दहशत