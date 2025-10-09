परिवार को पीटा, प्रेग्नेंट बहू का किया अपहरण... 20 बदमाशों ने गांव में घुसकर की किडनैपिंग

MP Crime News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला का अपहरण कर लिया गया. एक बदमाश अपने 20 साथियों के साथ हथियार लेकर गुर्जा गांव पहुंचा. गांव में एक घर में बदमाश और उसके साथियों ने धावा बोल दिया. कुछ बदमाश घर के अंदर घुसे, बाकी साथी बाहर फायरिंग करते रहे. इस दौरान घरवालों के साथ जमकर मारपीट की गई. इसके बाद उनकी गर्भवती बहू का अपहरण कर फरार हो गए.

गांव में दहशत का माहौल

घटना बुधवार रात की है, वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. पुलिस के अनुसार, मुरैना के तिलौंदा का रहने वाले योगेंद्र गुर्जर उर्फ योगी की शादी रीना उर्फ अंजू से तय हुई थी. उसकी आपराधिक गतिविधियों के कारण रीना के परिजनों ने रिश्ता तोड़ दिया था. रीना की शादी गुर्जा गांव के गिर्राज गुर्जर से करीब डेढ़ साल पहले कर दी गई.

बदला लेने की ठानी

रिश्ता टूटने और रीना की दूसरी जगह शादी होने पर योगी ने बदला लेने की ठान ली. उसने धमकी दी थी कि वह गिर्राज की हत्या करने के बाद रीना से शादी करेगा. बुधवार रात योगी 20 से ज्यादा हथियाबंद साथियों के साथ गिर्जा गांव पहुंचा. कुछ बदमाश गाड़ियों से उतरे और घर के बाहर फायरिंग करने लगे.

घर में घुसकर की मारपीट

घर के बाहर कुछ बदमाश खड़े रहे, जबकि 8 से 10 बदमाश घर में घुसकर गिर्राज के पिता, मां, दादी और चाचा को बंदूक के बाट और डंडों से बेरहमी से पीटते रहे. बाकी घर के बाहर फायरिंग करते रहे. बदमाशों ने 9 महीने की गर्भवती बहू रीना को जबरन उठा लिया और फरार हो गए. रीना के पति गिर्राज ने बताया योगी करीब अपने साथियों के साथ आया और अचानक फायरिंग शुरू कर दी. पत्नी रीना गर्भवती है और डिलीवरी में केवल 8-10 दिन बाकी हैं.

शादी के समय भी की थी फायरिंग

शादी के समय भी योगी ने फायरिंग की थी. तब पुलिस की निगरानी में शादी कराई गई थी. उसने मुझे धमकी दी थी कि बारात नहीं पहुंचने दूंगा. गिर्राज ने बताया कि वो बागी है, पहले भी कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे. फिलहाल पुलिस आसपास के क्षेत्रों और CCTV फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी है.

