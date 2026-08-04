/ग्वालियर को टेलीकॉम हब बनाने की तैयारी...CM मोहन यादव और सिंधिया मुंबई में करेंगे निवेशकों से संवाद, उद्योगों पर फोकस

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मुंबई में इन्वेस्टमेंट मिशन के तहत आयोजित अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इस दौरान वे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पहले रोड शो और टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के निवेशकों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग में हिस्सा लेंगे. इस कार्यक्रम का मकसद मध्य प्रदेश में खासकर ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के लिए बड़ा निवेश आकर्षित करना और राज्य को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के एक बड़े केंद्र के तौर पर स्थापित करना है, जिससे लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा हो सकें.
CM मोहन यादव और सिंधिया मुंबई में करेंगे निवेशकों से संवाद
दरअसल, देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाया जाएगा. इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय संचार मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के बीच नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक अहम समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद थे. वहीं औद्योगिक विकास को नई दिशा देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के मकसद से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मुंबई में निवेशकों को ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के बारे में जानकारी देंगे.
ग्वालियर को टेलीकॉम हब बनाने की तैयारी
मुंबई में 4 अगस्त को होने वाली इस बैठक का मुख्य मकसद मध्य प्रदेश को देश का प्रमुख टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है. इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सिंधिया निवेशकों को ग्वालियर में बन रहे 'टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन' की संभावनाओं, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य सरकार की उद्योग-अनुकूल नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे. दोनों नेता टेलीकॉम सेक्टर के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से सीधे बातचीत करेंगे. इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में नए उद्योग लगाने का रास्ता बनाना, निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना और राज्य के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है.
₹500 करोड़ की वित्तीय सहायता को मंजूरी
इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया था कि इस प्रोजेक्ट के पहले चरण के लिए केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ₹500 करोड़ की 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है. यह कॉम्प्लेक्स मोबाइल फोन, नेटवर्क इक्विपमेंट, फाइबर ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, 5G और 6G जैसी अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी के रिसर्च, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक हब के तौर पर काम करेगा. इससे भारत के विकास को बढ़ावा मिलेगा. इस प्रोजेक्ट के जरिए मध्य प्रदेश में लगभग ₹3,500 करोड़ का निवेश आने की उम्मीद है, जिससे 14,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे.
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