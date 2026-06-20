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राष्ट्रपति के दौरे को लेकर हाई अलर्ट, ग्वालियर में 5 किमी तक नो-फ्लाई जोन घोषित

President Droupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 21 जून को ग्वालियर पहुंचकर कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करेंगी. दौरे को लेकर ग्वालियर और श्योपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू है. एयरफोर्स स्टेशन और वीआईपी सर्किट हाउस के आसपास नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 20, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:20 PM IST
राष्ट्रपति के दौरे को लेकर हाई अलर्ट, ग्वालियर में 5 किमी तक नो-फ्लाई जोन घोषित

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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