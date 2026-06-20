राष्ट्रपति के दौरे को लेकर हाई अलर्ट, ग्वालियर में 5 किमी तक नो-फ्लाई जोन घोषित

सुरक्षा व्यवस्था सख्त

राष्ट्रपति के दौरे को लेकर ग्वालियर में भी सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है. प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई. जिसके बाद पूरे सुरक्षा प्लान की फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई, जिसमें करीब 1200 जवान तैनात रहें. राष्ट्रपति से हवाई अड्डे पर मिलने वाले वीआईपी की सूची में भी बड़ा बदलाव किया गया है. पहले जहां 55 लोगों के नाम प्रस्तावित थे, वहीं अब सूची घटाकर सिर्फ 14 लोगों तक सीमित कर दी गई है. इनमें राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेश के तीन मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर और पांच वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे. स्थानीय स्तर के अधिकांश नेताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं.