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मंदिर बना जंग का अखाड़ा! पुजारी ने भक्त की गर्दन पकड़कर गालों पर जमकर बरसाए थप्पड़; सीसीटीवी में कैद वारदात

mp news: ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर से चौंका देने वाला मामला सामने आया है. एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें एक पंडित, एक भक्त को बुरी तरह  से पीटते और उसे धक्का देते दिखाई दे रहा है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 05, 2026, 08:24 PM IST
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Gwalior news priest beats devotee: ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर से चौंका देने वाला मामला सामने आया है. एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें एक पंडित, एक भक्त को बुरी तरह  से पीटते और उसे धक्का देते दिखाई दे रहा है. पंडित पर अभद्र भाषा का प्रयोग करके मारपीट करने का भी आरोप लगाया है. शिकायतकर्ता भक्त ने बताया कि विवाद प्रसाद चढ़ाने के तरीके को लेकर शुरु हुआ था जिसपर पंडित ने उसे खरी खोटी सुनाकर जान से मारने की धमकी दी है. 

पुजारी ने भक्त को पीटा
मामला ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर से है जहां एक पुजारी का भक्त को पीटते हुए सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फुटेज में पुजारी भक्त को एक कमरे में बंद कर उसे धक्का देते दिखाई दे रहा है. पीड़ित की पहचान राजेश बोहरा के रूप में हुई है. उसने बताया कि पुजारी गगन कटारे से उसके साथ बदसलूखी की है. उसे कमरे में बंद कर थप्पड़ मारा गया है, गले पर पकड़ा गया और जोर से धक्का दिया गया है. जान से मारने की धमकी भी दी गई है जिससे पीड़ित डरा हुआ है.

इस वजह से हुआ विवाद
पीड़ित  ने बताया कि वो वह पिछले 40 साल से अचलेश्वर मंदिर में पूजा पाठ कर रहा है. 29 मार्च को वो मंदिर में पूजा करने गया था और पुजारी को प्रसाद चढ़ाने के लिए दिया था. पुजारी ने प्रसाद को खराब ढंग से भगवान को अर्पित किया था. पुजारी ने प्रसाद को भगवान पर फेंककर चढ़ाया था. पीड़ित ने इसका विरोध किया तो पुजारी ने बदसलूकी करना शुरू कर दिया. 

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गाली गलौच और धमकियां
थोड़ी ही देर में विवाद शुरु हो गया. पुजारी ने गाली-गलौज की और भड़कते हुए राजेश को नटराज भवन में ले जाया गया. वहां पीड़ित के साथ मारपीट की गई. पुजारी ने कहा कि  तुझे तांत्रिक क्रिया से भस्म कर देंगे,तू सड़-सड़कर मरेगा, तुझे अभी सही करता हूं. पीड़ित ने  मंदिर प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों से अपनी सुरक्षा की मांग की है. वो और उसका परिवार डरा हुआ है.  मारपीट में एक और पुजारी गौरव शर्मा का नाम भी सामने आ रहा है. रिपोर्ट: करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर

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