MP की जेल बनी स्कूल, सिर्फ बीए-एमए ही नहीं, अब 10वीं-12वीं भी पढ़ सकेंगे कैदी
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

MP की जेल बनी स्कूल, सिर्फ बीए-एमए ही नहीं, अब 10वीं-12वीं भी पढ़ सकेंगे कैदी

Gwalior News: ग्वालियर सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए एक नई पहल शुरू की जा रही है. अभी तक यहां कैदी सिर्फ ग्रेजुएशन और पोस्टग्रेजुएशन की पढ़ाई ही कर पाते थे, लेकिन अब वे जेल से ही 10वीं और 12वीं की पढ़ाई भी कर सकेंगे.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 03, 2025, 12:31 PM IST
Gwalior Central Jail: मध्य प्रदेश की ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को अब शिक्षा और आत्मनिर्भरता का एक और बड़ा मौका मिलने वाला है. अब तक कैदी केवल स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री ही हासिल कर पाते थे, लेकिन अब वे जेल से ही 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कर सकेंगे. इस नई पहल का मकसद उन कैदियों को शिक्षा मुहैया कराना है जो 12वीं पास न कर पाने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे. इस योजना को लागू करने के लिए जेल प्रबंधन ओपन बोर्ड के लगातार संपर्क में है.

अब 10वीं-12वीं भी पढ़ सकेंगे कैदी
दरअसल, ग्वालियर सेंट्रल जेल (Gwalior Central Jail) अब सिर्फ़ सज़ा काटने की जगह नहीं, बल्कि सकारात्मक बदलाव की मिसाल बन रही है. जेल प्रशासन ने फैसला किया है कि अब कैदी जेल के अंदर ही 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कर सकेंगे. पहले यहां सिर्फ़ स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की ही सुविधा थी, लेकिन कई कैदी 12वीं पास न होने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते थे. इससे उन लोगों को परेशानी हो रही थी जो 10वीं और 12वीं नहीं कर पाए थे, इसलिए यह फैसला लिया गया है.

कैदियों को बहुत सी चीजें सीखने का अवसर 
जेल प्रशासन अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जेल के अंदर ही आयोजित करने की योजना बना रहा है. इस संबंध में जेल प्रबंधन और ओपन बोर्ड के बीच बातचीत चल रही है. जल्द ही जेल में सजा काट रहे कैदी भी जेल से ही 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कर सकेंगे. बता दें कि पहले जेलों में कैदियों को बढ़ईगीरी, लोहार और राजमिस्त्री जैसे कामों को कराया जाता था. लेकिन अब कैदियों को कंप्यूटर शिक्षा, पत्रकारिता, संगीत, फैशन डिजाइनिंग और हस्तशिल्प जैसी आधुनिक चीजें सीखने का मौका दिया जा रहा है. इससे कैदियों की तरक्की में मदद मिलेगी.

