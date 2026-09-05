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एक प्रॉपर्टी...दो आईडी, फिर फर्जी रसीद से रजिस्ट्री, ग्वालियर नगर निगम में कैसे हुआ ये बड़ा खेल?

Gwalior Property Scam News: ग्वालियर नगर निगम के संपत्तिकर रिकॉर्ड में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है. आरोप है कि असली प्रॉपर्टी आईडी बदलकर दूसरी आईडी बनाई गई, रिकॉर्ड में मालिक का नाम बदला गया और फर्जी संपत्तिकर रसीद के जरिए जमीन की रजिस्ट्री करा दी गई.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByManish kushawah
Published: Sep 05, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 12:25 PM IST
एक प्रॉपर्टी...दो आईडी, फिर फर्जी रसीद से रजिस्ट्री, ग्वालियर नगर निगम में कैसे हुआ ये बड़ा खेल?
Image Credit: ZEE MEDIA

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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