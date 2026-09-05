एक प्रॉपर्टी...दो आईडी, फिर फर्जी रसीद से रजिस्ट्री, ग्वालियर नगर निगम में कैसे हुआ ये बड़ा खेल?

फर्जीवाड़े का दूसरा अहम हिस्सा

जांच के मुताबिक 15 मई 2025 को जयनारायण ने यह संपत्ति अशोक सिंह पुत्र नन्हे सिंह, निवासी यमुना नगर, ग्वालियर को बेच दी. जिस संपत्तिकर रसीद के आधार पर यह सौदा किया गया, जांच में वह रसीद नगर निगम कार्यालय से जारी होना ही नहीं पाई गई. यानी आरोप है कि फर्जी संपत्तिकर रसीद तैयार कर उसके आधार पर संपत्ति की बिक्री और रजिस्ट्री कराई गई. मामले की जांच में नगर निगम ने मूल संपत्तिकर रसीद, कथित फर्जी रसीद, लेजर, रजिस्ट्री, टीसी, आरआई की रिपोर्ट और ई-नगरपालिका की प्रमाणित लॉग फाइल समेत दस्तावेज पुलिस को सौंपे हैं. नगर निगम के कार्यालय अधीक्षक संपत्तिकर ने निगमायुक्त के निर्देश पर विश्वविद्यालय थाने में शिकायत की. इसके बाद पुलिस ने विक्रेता जयनारायण, खरीदार अशोक सिंह, तत्कालीन ARI नरेंद्र कुशवाह और तत्कालीन APTO महेंद्र शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की है.