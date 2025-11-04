टिकट बुक, सीट कन्फर्म...लेकिन कोच गायब! संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में रेलवे की बड़ी लापरवाही, घंटों अटके रहे यात्री

Gwalior News:ग्वालियर से अजब-गजब मामला सामने आया है. इस ख़बर को सुन हर कोई रेलवे प्रशासन और संबंधित कर्मचारियों की चुटकियाँ लेते दिखाई दे रहे हैं. दरअसल, मामला यशवंतपुर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का है. यहाँ रेलवे की ओर से ऐसी लापरवाही हुई जिसका असर यात्रियों पर तो हुआ ही, साथ ही रेलवे की ऐसी ख़िल्ली उड़ाई जा रही जो शायद सदियों तक याद रहे.

क्या है पूरा मामला

मामला मध्य प्रदेश की यशवंतपुर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का है. यहाँ रेलवे ने एक अतिरिक्त कोच की बुकिंग की थी, लेकिन उस एक्स्ट्रा कोच को ट्रेन में जोड़ना ही भूल गए. जी हाँ, सुनने में यह मामला थोड़ा अटपटा ज़रूर लग सकता है, लेकिन इस बड़ी चूक की वजह से तमाम यात्री अपने गंतव्य तक समय पर नहीं पहुँच सके.

यात्रियों में मची हड़कंप

रेलवे की यह लापरवाही तब सामने आई जब ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को उनकी सीट मिली ही नहीं. टिकट पर सीट नंबर कंफर्म, लेकिन हकीकत में न कोच, न सीट. ऐसे में यात्रियों में हड़कंप मच गया. यात्रियों ने सीट नहीं मिलने की शिकायत की, तब अधिकारियों को पता चला कि जिस कोच की बुकिंग हुई थी, वह ट्रेन में है ही नहीं.

ग्वालियर स्टेशन पर रुकी ट्रेन

हड़कंप मचते ही ट्रेन को ग्वालियर स्टेशन पर रोका गया. बाद में नया कोच जोड़ने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद ट्रेन को उसके गंतव्य के लिए रवाना किया गया. इन सबके बीच यात्रियों को घंटों इंतज़ार करना पड़ा और ट्रेन की टाइमिंग पर भी असर पड़ा. ऐसे मामले देखने और सुनने को बेहद कम मिलते हैं, लेकिन यह छोटी-सी लापरवाही किस हद तक आम जनता को प्रभावित कर सकती है, इसका अंदाज़ा बेशक लगाया जा सकता है.

रिपोर्ट: करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर

