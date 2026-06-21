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रेलवे ने बढ़ाई सख्ती, बिना टिकट यात्रा पर अब देना होगा 500 रुपए जुर्माना, महिला कोच में घुसने पर ₹2,500

MP News: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए 2013 के बाद पहली बार अपने जुर्माना नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नए नियमों के तहत बिना टिकट या गलत टिकट के यात्रा करने पर लगने वाला जुर्माना ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 21, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:50 PM IST
रेलवे ने बढ़ाई सख्ती, बिना टिकट यात्रा पर अब देना होगा 500 रुपए जुर्माना, महिला कोच में घुसने पर ₹2,500

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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