राज्य चुनें
Gwalior News: मध्य प्रदेश में रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है. भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए कई अहम नियमों में बदलाव किया है. रेलवे बोर्ड के नए नियमों के मुताबिक, अब बिना टिकट या गलत टिकट के यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. नए नियम के तहत, ऐसे यात्रियों को किराए के अलावा ₹500 का जुर्माना भरना होगा. पहले यह रकम ₹250 थी. 2013 के बाद यह पहली बार है जब रेलवे ने जुर्माने की दरों में बदलाव किया है.
मौके पर ही कैंसिल होगा टिकट
इसके अलावा रेलवे ने टिकट के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. अगर कोई यात्री किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक किए गए टिकट पर यात्रा करते हुए पाया जाता है, तो टिकट तुरंत रद्द किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.
महिला कोच में घुसने पर ₹2,500 का जुर्माना
महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में गैर-कानूनी रूप से प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों पर ₹2,500 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा ट्रेनों या स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने, नशे की हालत में हंगामा करने, अभद्र व्यवहार करने, या बिना अनुमति के सामान बेचने या भीख मांगने पर भी ₹2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
3 महीने से 1 साल तक की सजा का है प्रावधान
रेलवे ने बिना इजाजत ट्रेनों और स्टेशनों पर सामान बेचने, फेरी लगाने या भीख मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नियम भी कड़े कर दिए हैं. ऐसे मामलों में ₹2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. रेलवे ने साफ किया है कि जुर्माना न भरने पर तीन महीने से लेकर एक साल तक की जेल हो सकती है. इन नियमों का मकसद रेल यात्रा को ज्यादा सुरक्षित, साफ-सुथरा और व्यवस्थित बनाना है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!