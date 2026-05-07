Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3208068
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

ग्वालियर में बारिश का अलर्ट, 2 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम, फिर होगी भीषण गर्मी

MP Weather: मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज फिलहाल हल्का ठंडा बना हुआ है. मौसम विभाग ने ग्वालियर-चंबल समेत प्रदेश के 11 जिलों में बारिश आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 07, 2026, 02:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी में बदला रहा मौसम
एमपी में बदला रहा मौसम

Gwalior Weather: मध्य प्रदेश के मौसम में फिलहाल वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर दिख रहा है. जिसके चलते कई जिलों में बारिश आंधी तूफान की संभावना बनी हुई है. हालांकि गुरुवार से कुछ जिलों में मौसम में बदलाव होने की संभावना है. भोपाल से लेकर ग्वालियर चंबल तक बारिश आंधी तूफान का असर कुछ अंचलों में रहेगा. वहीं मालवा-निमाड़ में एक बार फिर गर्मी का दौर शुरू होने की संभावना है. यहां पश्चिमी विक्षोभ का असर नहीं दिख रहा है. ग्वालियर चंबल में बारिश की संभावना जताई गई है. यहां पिछले दो दिनों से लगातार शाम के वक्त बारिश हुई है.

ग्वालियर में बारिश का अलर्ट

ग्वालियर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. गुरुवार को भी यहां बारिश की संभावना है. हालांकि सुबह के वक्त से ही तेज धूप निकली हुई है, जिससे तापमान में उछाल दिख रहा है. लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को शाम तक बारिश का दौर शुरू हो सकता है. फिलहाल ग्वालियर के तापमान में गिरावट दर्ज है. यहां फिलहाल अधिकतम तापमान 33 डिग्री बना हुआ है. जबकि न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री तक चला गया था. क्योंकि ग्वालियर में सबसे ज्यादा अब तक 2.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. जिससे मौसम पूरी तरह से बदल चुका है. हालांकि बीच-बीच में हो रही उमस से तेज धूप और गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ग्वालियर में फिर होगी गर्मी

मौसम विभाग का कहना है कि धीरे-धीरे पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होता जा रहा है. जिसके बाद तापमान में बदलाव दिख रहा है. फिलहाल यहां कोई मौजूदा मौसमी सिस्टम सक्रिए नहीं है. ऐसे में 9 मई तक तापमान में बढ़ोत्तरी होना शुरू होगी. ऐसे में ग्वालियर-चंबल में तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है. जिससे गर्मी का एक दौर फिर से शुरू होगा. जो मई के महीने में रहने की पूरी संभावना है. ग्वालियर-चंबल में भीषण गर्मी की संभावना बन रही है. 

मध्य प्रदेश में बदलेगा मौसम 

मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. जहां कई इलाकों में गर्मी का असर फिर से बढ़ने वाला है. फिलहाल एमपी का अधिकतम तापमान 35 डिग्री है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री बना हुआ है. ऐसे में तेज गर्मी का असर अभी एमपी में नहीं दिख रहा है. लेकिन कुछ दिनों में मौसम फिर से बदल सकता है. 

ये भी पढ़ेंः इंदौर का 9वीं बार स्वच्छता में नंबर-1 बनने का प्रयास, इस बार इन जगहों पर भी फोकस

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP WeatherGwalior weather

Trending news

Sidhi news
सीधी जिला अस्पताल बना तबेला! वार्डों के बाहर घूम रहे मवेशी,सुरक्षा दावों की खुली पोल
Mandsaur News
पति ने बुक किया होटल, पत्नी को छोड़ गर्लफ्रेंड के साथ बिता रहा था समय, फिर आधी रात...
Mohan Yadav
कैसे बदल रहा मध्य प्रदेश? सोमनाथ यात्रा को रवाना करते हुए मोहन यादव ने बताई अहम बात
Mohan Yadav
10वीं-12वीं बोर्ड की द्वितीय परीक्षा शुरू, मोहन यादव ने पैरेंट्स से की ये बड़ी अपील
Mohan Yadav
64 किसानों को मिलेंगे लगभग एक करोड़ रुपये, CM मोहन यादव बोले- उपज का एक-एक दाना कीमती
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में नकली नोटों की बड़ी खेप जब्त, CM मोहन ने सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को हरी झंडी दिखाई, पढ़ें बड़ी खबरें
mp news
MP में गेहूं खरीदी पर कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, 747 KM लंबा नेशनल हाइवे होगा बंद
mp news
MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सीनियर IAS अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट
Alirajpur
जिंदा हूं कलेक्टर साहब.. फाइलों में दफन टीचर की कहानी, जगह दे रहा जिंदा होने के सबूत
jabalpur news
लेंसकार्ट के बाद अब पैंटालून्स निशाने पर...जबलपुर में तिलक-कलावा को लेकर बवाल!