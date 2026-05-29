ग्वालियर में बारिश से मिली राहत, 8 डिग्री गिरा पारा, भोपाल में लू का अलर्ट

Bhopal Gwalior Weather Update: मध्य प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है. प्रदेश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है. ग्वालियर में शुक्रवार को सुबह 6 बजे से रुक-रुक कर बारिश हो रही है. बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. वहीं मौसम विभाग ने शुक्रवार को ग्वालियर में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि भोपाल में लू का येलो अलर्ट अभी भी जारी है.



ग्वालियर में बदला मौसम का मिजाज

ग्वालियर में मौसम के मिजाज में काफी बदलाव देखने को मिला है. देर रात हुई आंधी और बारिश के बाद शुक्रवार सुबह न्यूनतम तापमान में लगभग 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग ने आगे और आंधी-तूफान और बारिश की संभावना को देखते हुए 'येलो अलर्ट' जारी किया है. शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी कम है. रुक-रुककर हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है.

गुरुवार का 44.7 डिग्री रहा पारा

नौतपा के दौरान ग्वालियर में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही थी. दिन के समय सड़कें सुनसान नजर आती थीं. गुरुवार को दिन का तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोग भीषण गर्मी से बेहाल हो गए.

अब तक 9.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज

शुक्रवार सुबह 5:30 बजे तापमान 26 डिग्री सेल्सियस था, जो सुबह 8:30 बजे तक गिरकर 22.4 डिग्री सेल्सियस हो गया. पिछली रात से अब तक 9.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे हवा में नमी का स्तर बढ़कर 96 प्रतिशत हो गया है.

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राजस्थान की हवाओं ने बदला मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी का असर ग्वालियर-चंबल संभाग में भी महसूस किया जा रहा है. पश्चिमी हवाएं लगातार राजस्थान से इस क्षेत्र में गर्म और शुष्क हवा ला रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है. विभाग ने शुक्रवार के लिए भी गर्मी जारी रहने के साथ-साथ आंधी और बारिश की संभावना जताई है.

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