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ग्वालियर में 24 घंटे में बारिश का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत, कितना गिरेगा तापमान

Gwalior Weather: ग्वालियर-चंबल अंचल के कई जिलों में अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना जताई गई है. ग्वालियर में तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 04, 2026, 12:28 PM IST
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ग्वालियर-चंबल में बारिश का अलर्ट
ग्वालियर-चंबल में बारिश का अलर्ट

Gwalior Rain Alert: मध्य प्रदेश में मौसम तेजी से करवट ले रहा है. मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. ग्वालियर चंबल अंचल में भी मौसम विभाग ने 24 घंटे में बारिश आंधी के साथ तूफान का अलर्ट जारी किया है. बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है. ग्वालियर चंबल के जिलों में बीते दो दिनों में भी बारिश आंधी की स्थिति बनी है. जिससे यहां तापमान में गिरावट हुई है. सुबह से सूरज खिल रहा है. लेकिन दोपहर के बाद मौसम में बदलाव दिखता है. जिसके बाद बारिश की स्थिति बन रही है. 

ग्वालियर-चंबल में होगी बारिश

ग्वालियर-चंबल में अगले 24 घंटे में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है. रविवार से ग्वालियर-चंबल का मिजाज बदला हुआ है. कुछ इलाकों में रविवार को भी अच्छी खासी बारिश हुई है. जिससे ग्वालियर-चंबल में अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के पास बना हुआ है. ऐसे में यहां गर्मी कम हो गई है. मौसम विभाग के मुाताबिक सोमवार को सुबह न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, दोपहर में 10 बजे तक तापमान 31 डिग्री के पास पहुंचा था. ऐसे में यहां तापमान में धीरे-धीरे बदलाव हो रहा है. 

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पश्चिमी विक्षोभ का असर 

मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर-चंबल में फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है. यहां अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है. तापमान फिलहाल 40 डिग्री से नीचे चल रहा है. मौसम वैज्ञानिकों कहना है कि एक वेस्टर्न सिस्टम उत्तर भारत में पूरी तरह से सक्रिए नजर आ रहा है. जिसके चलते यह बदलाव दिख रहा है. इसलिए ग्वालियर-चंबल के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना दिख रही है. आने वाले 24 घंटे में एक बार फिर ग्वालियर का मौसम बदल सकता है. 

मध्य प्रदेश में बारिश और आंधी तूफान की वजह से तापमान में गिरावट हुई है. जिससे गर्मी से राहत मिल रही है. ग्वालियर-चंबल के जिलों में मुरैना, भिंड, शिवपुरी और श्योपुर जिलों में बारिश की संभावना बन रही है. जबकि ग्वालियर शहर में भी इसी तरह की स्थिति दिख रही है. यहां के तापमान में अगले 24 घंटे में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है. 

ये भी पढ़ेंः MP के 36 जिलों में आंधी-बारिश का यलो अलर्ट...60 की रफ्तार से हवाएं, ओले भी गिरेंगे

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