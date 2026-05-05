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ग्वालियर में बदला मौसम, सुबह से हो रही बारिश, आंधी-तूफान का अलर्ट

Gwalior Weather: ग्वालियर में मंगलवार सुबह से ही मौसम बदला हुआ है. यहां बारिश का दौर जारी है. वहीं मौसम विभाग ने चंबल में अगले 24 घंटे में बारिश-आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 05, 2026, 12:08 PM IST
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ग्वालियर में बारिश आंधी का अलर्ट
ग्वालियर में बारिश आंधी का अलर्ट

Gwalior Rainfall Today: एमपी में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. मौसम विभाग ने कई जिलों अगले 24 घंटे में बारिश आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है. इस बीच ग्वालियर में भी मौसम मंगलवार सुबह से ही बदला हुआ है. यहां झमाझम बारिश हुई है. जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है. तापमान में भी 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट हुई है. वहीं अगले 24 घंटे में ग्वालियर समेत चंबल अंचल के कई जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 

ग्वालियर में शुरू हुई बारिश 

ग्वालियर में मंगलवार सुबह से ही तेज धूप निकली हुई थी. जिससे यहां गर्मी और उमस शुरू हो गई थी. लेकिन 9 बजे के बाद बादलों का मिजाज बदलना शुरू हो गया और यहां बारिश का दौर शुरू हो गया. बारिश के बाद तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि रविवार के दिन तापमान 39 डिग्री तक चला गया था. वहीं मंगलवार की सुबह तापमान 24.8 डिग्री तक चला गया था. मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर चंबल में शाम तक और बारिश हो सकती है. यानि यहां आज दिन भर लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है. 

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पश्चिमी विक्षोभ का असर 

ग्वालियर-चंबल के मौसम में फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है. यहां का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के पास बना हुआ है. जिससे गर्मी का ज्यादा एहसास नहीं हो रहा है. वहीं इन दिनों हवा में भी काफी नमी दिख रही है. जिसका प्रतिशत 88 के पास दर्ज किया गया है. मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल एक चक्रवाती सिस्टम एक्टिव बना हुआ है. जिसके चलते हवा में ठंडक घुल रही है और धूप का असर कम हो रहा है. ग्वालियर-चंबल संभाग में अगले 24 घंटे में मौसम का मिजाज फिर से बदल सकता है. 

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 24 घंटे में बारिश और आंधी तूफान से मौसम बिगड़ सकता है. क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह से सक्रिए नजर आ रहा है. चक्रवाती हवाओं का घेरा बना होने की वजह से मौसम प्रणालियों की एक्टिविटी एक साथ बढ़ी है. जिससे बारिश होने की संभावना बढ़ रही है. मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी अगले 24 घंटे में बारिश आंधी तूफान का अलर्ट है. 

ये भी पढे़ंः छत्तीसगढ़ में बारिश-आंधी का अलर्ट, अगले 3 दिन पड़ेंगे भारी, सावधानी बरतने की सलाह

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