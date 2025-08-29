Regional Tourism Conclave Gwalior: सिंधिया के गढ़ में सजेगा रीजनल टूरिज्म मंच, नेता से लेकर फिल्मी सितारे होंगे शामिल

Regional Tourism Conclave: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आज से Regional Tourism Conclave का आयोजन होने जा रहा है. मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की तरफ से कराए जा रहे दो दिवसीय कॉन्क्लेव 29 व 30 अगस्त तक चलेगा. इसके अलवा, इस कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे. वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि केंद्रीय संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर समेत कई नेता शिरकत करेंगे.

मिली जानकारी के मुताबिक, ग्वालियर चंबल एवं सागर क्षेत्र की पर्यटन क्षमताओं को पहचानते हुए प्रदेश में पर्यटन निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है. “टाइमलेस ग्वालियररू इकोज ऑफ कल्चर, स्पिरिट ऑफ लेगेसी” थीम पर केन्द्रित कॉन्क्लेव पर्यटन निवेश, सांस्कृतिक धरोहर, अनुभवात्मक पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.

निवेशकों को लेटर ऑफ अवॉर्ड

इस कॉन्क्लेव का मकसद यह है कि पर्यटन विकास को बढ़ावा देना है. इसके अलावा, होटल, रिसोर्ट, वेलनेस और ईको-टूरिज्म क्षेत्र के निवेशकों को लेटर ऑफ अवॉर्ड प्रदान किए जाएंगे. पारंपरिक संगीतज्ञों, लोक कलाकारों और पर्यटक ग्रामों के कलाकारों की क्षमता निर्माण के लिए ग्वालियर की मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू होगा. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और प्रचार-प्रसार के लिए याप डिजिटल, क्रायोन्स एडवरटाइजिंग, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड, कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन्स साथ अनुबंध होंगे.

स्थानीय कलाकारों को फायदा

बताया जा रहा है कि इन समझौतों से न केवल निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय समुदाय और कलाकार भी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे. इसके अलावा कॉन्क्लेव में नई परियोजनाओं की शुरुआत भी होग. इनमें हस्तशिल्पों की मार्केटिंग में संस्था डेलबर्टो महत्वपूर्ण साझेदारी होगी.

2 महत्वपूर्ण सत्र होंगे आयोजित

कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान ने बताया कि रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में दो महत्वपूर्ण सत्र होंगे जिसमें “टूरिज्म ऐज अ कल्चरल ब्रिज ब्रांडिंग ग्वालियर एंड हार्टलैंड ऑफ एमपी” विषय पर पैनल डिस्कशन होगा. दूसरा पैनल डिस्कशन “ग्वालियर एंड चंबल राइजिंग इनबाउंड अपील हेरिटेज, लग्जरी एंड एक्सपीरियंस” विषय पर केंद्रित होगा. रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव के प्रथम दिवस सांस्कृतिक संध्या में मध्यप्रदेश का गौरव देखने को मिलेगा. इस दौरान कलाकारों द्वारा लोककला की प्रस्तुति दी जाएगी. (रिपोर्टः करतार सिंह/ ग्वालियर)

