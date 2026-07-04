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रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मचारी से 1 करोड़ 58 लाख की ठगी, 2 भाई गिरफ्तार, चीनी साइबर ठगी गिरोह के संपर्क में थे आरोपी

Gwalior Cyber ​​Fraud Case: ग्वालियर में रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मचारी से 1.58 रुपए की साइबर ठगी मामले में पुलिस ने मुरैना के पोरसा से दो भाइयों को गिरफ्तार किया है . दोनों आरोपी ठगी की रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर विदेशी साइबर नेटवर्क तक पहुंचाते थे.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Pooja
Published: Jul 04, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:04 PM IST
रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मचारी से 1 करोड़ 58 लाख की ठगी, 2 भाई गिरफ्तार, चीनी साइबर ठगी गिरोह के संपर्क में थे आरोपी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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