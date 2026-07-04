रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मचारी से 1 करोड़ 58 लाख की ठगी, 2 भाई गिरफ्तार, चीनी साइबर ठगी गिरोह के संपर्क में थे आरोपी

ग्वालियर साइबर पुलिस ने शुक्रवार रात मुरैना जिले के पोरसा से चचेरे भाई राहुल तोमर और रोहित तोमर को गिरफ्तार किया. दोनों पर आरोप है कि वे पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों की मदद कर रहे थे. जांच में सामने आया कि दोनों टेलीग्राम के जरिए विदेशी, खासकर चीनी साइबर नेटवर्क के संपर्क में थे. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ठगी से मिली रकम को पहले अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराते थे और फिर उसे बायनेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से USDT यानी क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर विदेशी नेटवर्क तक पहुंचाते थे. इस तरह वे साइबर ठगी की रकम को ट्रैक करना मुश्किल बना देते थे.