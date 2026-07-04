रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मचारी से 1 करोड़ 58 लाख की ठगी, 2 भाई गिरफ्तार, चीनी साइबर ठगी गिरोह के संपर्क में थे आरोपी

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Gwalior Cyber Fraud Case: ग्वालियर में रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मचारी से 1 करोड़ 58 लाख रुपये की ठगी मामले में साइबर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने मुरैना के पोरसा से दो भाइयों को गिरफ्तार किया है, जो विदेशी साइबर नेटवर्क से जुड़कर ठगी की रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर आगे भेजते थे.
ग्वालियर साइबर पुलिस ने शुक्रवार रात मुरैना जिले के पोरसा से चचेरे भाई राहुल तोमर और रोहित तोमर को गिरफ्तार किया. दोनों पर आरोप है कि वे पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों की मदद कर रहे थे. जांच में सामने आया कि दोनों टेलीग्राम के जरिए विदेशी, खासकर चीनी साइबर नेटवर्क के संपर्क में थे. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ठगी से मिली रकम को पहले अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराते थे और फिर उसे बायनेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से USDT यानी क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर विदेशी नेटवर्क तक पहुंचाते थे. इस तरह वे साइबर ठगी की रकम को ट्रैक करना मुश्किल बना देते थे.
एटीएम कार्ड-मोबाइल फोन जब्त
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 एटीएम कार्ड, 3 चेकबुक, 2 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड बरामद किए हैं. पुलिस इनसे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.
नासिक का एक कारोबारी गिरफ्तार
इस मामले में इससे पहले नासिक के एक लोहा कारोबारी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है. जांच में सामने आया था कि ठगी की रकम सबसे पहले उसी के बैंक खाते में पहुंची थी, जिसके बाद उसे अलग-अलग माध्यमों से आगे ट्रांसफर किया गया.
आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस
साइबर पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई एक बड़े अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क तक पहुंचने की दिशा में अहम कदम है. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पूरे गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है.
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